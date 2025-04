Scienze naturali, due studenti campioni sardi 

Mauro Serra e Paolo Betzu del Liceo scientifico biomedico “Mariano IV d'Arborea” hanno vinto i campionati regionali di Scienze naturali 2025 nelle categorie biennio e in quella triennio biologia. E adesso potranno partecipare alla finale nazionale in programma sabato 10 maggio ad Assisi.

I campionati, organizzati dall'associazione nazionale insegnanti di Scienze naturali, si sono svolti nei giorni scorsi al liceo Euclide di Cagliari. Le finali nazionali mettono in palio la qualificazione per le Olimpiadi internazionali di Biologia che si svolgeranno a Quezon City dal 20 al 27 luglio e di quelle delle Scienze della Terra che si terranno invece in Cina ad agosto.

«Siamo molto entusiasti per i risultati raggiunti dai nostri studenti - commentano i docenti Giovanna Piu, Daniela Sau e Stefano Pusceddu - Eventi come questi sono utili perché rappresentano un modo diverso di confrontarsi e approcciarsi alle materie che si studiano, e danno modo di approfondire argomenti che non sempre vengono trattati durante l’anno, ma costituiscono anche occasioni per misurarsi con altre realtà regionali, nazionali, e speriamo internazionali».

Fanno parte del team che ha preparato gli studenti anche le professoresse Maria Giuseppina Francioni e Maria Cristina Mura. ( s. p. )

