Scienze forensi veterinarie, esperti a confronto 

La medicina forense veterinaria è la disciplina che fornisce il supporto tecnico-scientifico all’autorità giudiziaria in casi di uccisioni o maltrattamenti nei confronti degli animali. Quest’anno, per la prima volta, il congresso annuale della Società italiana delle Scienze forensi veterinarie e del congresso dell’ International Veterinary Forensic Sciences Association , si svolge a Cagliari, da oggi a venerdì all’hotel Regina Margherita, con il supporto dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna.

L’evento farà il punto sui più recenti studi internazionali in tema di maltrattamento animale, patologia forense veterinaria, normative internazionali in materia di traffico di cuccioli e animali selvatici, avvelenamenti, e maltrattamento genetico. Il convegno è stato preceduto, ieri, da un workshop - riservato agli addetti ai lavori - durante il quale si è discusso in particolare della gestione pratica dei casi forensi, dalla scena del crimine alle sentenze definitive.

Il congresso ha il patrocinio dell’Ordine dei Medici veterinari della Provincia di Cagliari, della

Federazione nazionale Ordini veterinari italiani, della Società italiana di Medicina legale, dell’Associazione italiana patologi veterinari e della Società italiana di Diagnostica di laboratorio veterinaria.

