“Scienza e uguaglianza di genere, una sfida”. Dibattiti, incontri al Lazzaretto, Biblioteca Provinciale “E. Lussu” a Villa Clara, Centro culturale La Vetreria, e un flashmob sono in programma dal 24 al 27 ottobre a Cagliari e, in contemporanea, nello Stato messicano del Coahuila il 25, a Tampa, in Florida il 26. L'iniziativa riunirà voci di spicco da tutto il mondo per discutere, ispirare e generare cambiamento nel campo dell’uguaglianza di genere nella scienza e nella società. La tappa cagliaritana è inserita all'interno della “IV Rassegna Cagliari Città Aperta” organizzata dall’associazione culturale La Casa Rosa con il contributo del Comune, assessorato del Turismo e Attività Produttive.

RIPRODUZIONE RISERVATA