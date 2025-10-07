VaiOnline
Olbia.
08 ottobre 2025 alle 00:31

Scienza e tecnologia al terzo festival dell’Aerospazio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La sostenibilità sulla Terra e nello Spazio è il filo conduttore del terzo Festival dell’Aerospazio, presentato ieri nella sede di UniOlbia. Per il territorio una grande opportunità di confronto sul futuro e su un settore strategico per l’economia, spinto dalle prospettive legate al progetto Einstein Telescope. Dal 16 al 18 ottobre, al centro del ricco programma di conferenze, lo sviluppo del settore, l’innovazione e accessibilità della space economy, la sinergia con l’economia del mare, lo space food, le tecnologie sviluppate nello spazio. Tre giorni che vedranno oltre 100 laboratori didattici,3 mostre a altrettanti appuntamenti speciali per coinvolgere il pubblico con esperienze originali e interattive, una grande area espositiva di networking dedicata ad aziende, start-up, enti di ricerca e università.

Una terza edizione caratterizzata anche dalla presenza fissa dell’Agenzia Spaziale Italiana, di un ospite speciale, l’astronauta Roberto Vittori e dalla premiazione del concorso per studenti universitari. «La manifestazione è cresciuta diventando punto di riferimento nazionale - afferma Marilisa Pischedda, fondatrice di Astec, associazione che ha ideato il Festival - per offrire ai nostri giovani una conoscenza in un settore molto innovativo e con sbocchi lavorativi». L’evento è sostenuto dalla Regione e dal Comune di Olbia. «Un'attenzione particolare sarà riservata a studenti e famiglie, protagonisti di percorsi didattici e attività pensate per avvicinare le nuove generazioni al mondo dello spazio e alle sue ricadute concrete sul futuro della società», ha detto Sabrina Serra, assessora all’Istruzione e Cultura, sottolineando l’importanza dell’avvicinamento alle materie STEM. Tra i partner il Cipnes Gallura: «I temi della manifestazione di quest’anno sono molto ricchi e daranno l’opportunità di affrontare temi strategici per lo sviluppo del territorio», ha dichiarato Aldo Carta, presidente del consorzio universitario e direttore del Cipnes

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Inchiesta

«Telenovela infinita, rischiamo di fallire»

La rabbia di commercianti e ristoratori ingabbiati dalle trincee dei lavori in corso 
Sara Marci
L’operazione

Inchiesta “Termine”, una pista punta sulla mafia albanese

Gli uomini della Dda indagano sui canali d’arrivo della cocaina 
Francesco Pinna
Il delitto di Palau

Ragnedda tenta il suicidio in cella

Il legale Luca Montella: «È successo qualcosa che ci si poteva aspettare» 
Andrea Busia
Il caso

Medici volontari per l’emergenza, la burocrazia dice no

La sindaca di Dorgali: ringrazio i tre professionisti dell’Ogliastra 
Marilena Orunesu
La legge

Comparto unico,  oggi il via libera ma senza parità

Un passo verso il riequilibrio Motzo: avviato un percorso 