Scienza e tecnologia al terzo festival dell’Aerospazio 

La sostenibilità sulla Terra e nello Spazio è il filo conduttore del terzo Festival dell’Aerospazio, presentato ieri nella sede di UniOlbia. Per il territorio una grande opportunità di confronto sul futuro e su un settore strategico per l’economia, spinto dalle prospettive legate al progetto Einstein Telescope. Dal 16 al 18 ottobre, al centro del ricco programma di conferenze, lo sviluppo del settore, l’innovazione e accessibilità della space economy, la sinergia con l’economia del mare, lo space food, le tecnologie sviluppate nello spazio. Tre giorni che vedranno oltre 100 laboratori didattici,3 mostre a altrettanti appuntamenti speciali per coinvolgere il pubblico con esperienze originali e interattive, una grande area espositiva di networking dedicata ad aziende, start-up, enti di ricerca e università.

Una terza edizione caratterizzata anche dalla presenza fissa dell’Agenzia Spaziale Italiana, di un ospite speciale, l’astronauta Roberto Vittori e dalla premiazione del concorso per studenti universitari. «La manifestazione è cresciuta diventando punto di riferimento nazionale - afferma Marilisa Pischedda, fondatrice di Astec, associazione che ha ideato il Festival - per offrire ai nostri giovani una conoscenza in un settore molto innovativo e con sbocchi lavorativi». L’evento è sostenuto dalla Regione e dal Comune di Olbia. «Un'attenzione particolare sarà riservata a studenti e famiglie, protagonisti di percorsi didattici e attività pensate per avvicinare le nuove generazioni al mondo dello spazio e alle sue ricadute concrete sul futuro della società», ha detto Sabrina Serra, assessora all’Istruzione e Cultura, sottolineando l’importanza dell’avvicinamento alle materie STEM. Tra i partner il Cipnes Gallura: «I temi della manifestazione di quest’anno sono molto ricchi e daranno l’opportunità di affrontare temi strategici per lo sviluppo del territorio», ha dichiarato Aldo Carta, presidente del consorzio universitario e direttore del Cipnes

