Scienza e fake news, convegno al Pacinotti 

“La falsa scienza, come intercettare le fake news” è il titolo del corso di formazione pensato come un mini convegno che si terrà oggi nell’aula magna del Liceo Scientifico Pacinotti, in via Liguria, dalle 9.30 alle 13.30, che per la categoria dei giornalisti partecipanti varrà cinque crediti deontologici. La manifestazione nasce col patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti della Sardegna, di Giulia giornaliste Sardegna e dell’Associazione Scienza Società Scienza.

A cosa credere? Come non lasciarsi sedurre da informazioni molto spesso non verificate ed eclatanti? Quali gli strumenti per una verifica delle notizie di scienza? Ad aprire i lavori sarà Luisella Seveso con la relazione “La deontologia della scienza e le fonti sicure”. La giornalista - tra le ideatrici e realizzatrici di 100esperte.it, il database che confuta le fake news rispetto alla parità di genere delle donne di scienza così come è percepita dai media – interverrà sul principio che nella comunicazione scientifica è indispensabile evitare il sensazionalismo che potrebbe far sorgere timori o speranze infondate; diffondere notizie sanitarie e scientifiche solo se verificate con fonti qualificate sia di carattere nazionale che internazionale nonché con enti di ricerca italiani e internazionali provvedendo a evidenziare eventuali notizie rivelatesi non veritiere e con un’attenzione particolare ai pregiudizi e agli stereotipi che circolano intorno alle leadership femminili nella scienza.Interventi, poi, della neuroscienziata Micaela Morelli su “Fake news e cervello: un binomio pericoloso”, e Giulia Manca su “I falsi miti della scienza”.

