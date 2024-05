La “Scienza del bosco”, trasmissione ideata e promossa dal 10LAB, il centro per la divulgazione scientifica di Sardegna Ricerche, prende il via oggi su Videolina mostra, attraverso esperimenti bizzarri e originali, contenuti e fenomeni scientifici legati a un contesto naturalistico.

Otto puntate, in onda da mercoledì a sabato alle 15, condotte da Lele Casini (foto) , dove scopriremo quanta scienza si nasconde nella natura e nel bosco, e lo faremo con tanti esperimenti davvero curiosi e inaspettati, come è nello stile 10LAB. La prima puntata ha come titolo “Chi trova una pigna trova un tesoro”. Durante una passeggiata nel bosco è molto probabile incontrare uno svariato numero di pigne sul terreno, spesso secche e già senza semi. Ma come mai hanno questa particolare forma?