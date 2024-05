Torna poco dopo le 15 su Videolina “La scienza del bosco”. Nella terza puntata si parla di uno dei predatori più sfuggenti e difficili da incontrare: il gatto selvatico, noto in Sardegna anche come gatu aresti. È l’unico felide appartenente alla fauna sarda, difficile da vedere tanto che le informazioni che abbiamo su di lui sono ancora poche e frammentarie. Inoltre, è il più piccolo gatto selvatico di tutta Europa (solo 2,6 chili di media per i maschi) e occupa un posto importante per l’equilibrio della catena alimentare del bosco: infatti si nutre di una grande varietà di altri animali: dagli uccelli ai conigli, dai topolini fino agli insetti, specie nella stagione estiva. Insieme a Lele Casini (foto) Carlo Murgia, direttore del Parco di Gutturu Mannu e uno dei principali esperti di gatto selvatico.