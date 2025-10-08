VaiOnline
Macomer.
09 ottobre 2025 alle 00:37

Scientifico, il video degli alunni conquista un premio nazionale 

Hanno realizzato un video e hanno conquistato il primo premio al concorso scolastico nazionale "History Lab", che si è svolto i giorni scorsi ad Acqui Terme. Protagonisti quattro studenti del liceo G.Galilei, Beatrice Succu, Laura Serra, Lorenzo Giau e Andrea Niola, tutti della quinta B dello scientifico di scienze applicate, che hanno realizzato il reportage «La Resistenza delle parole - Storia di lotta alla censura».

La serata conclusiva del premio Acqui Storia, giunta alla 58esima edizione, si terrà il prossimo 18 ottobre ad Acqui Terme. Sul palco dell'Ariston ci saranno i quattro ragazzi, per ritirare il loro meritato primo premio. (f.o.)

