Sciampitta si chiude con un bagno di folla 

Lo spettacolo in piazza Mercato con i gruppi di Cile, Messico, Taiwan e Sicilia assieme al gruppo folk Città di Cagliari Quartiere Villanova, Orchestra popolare sarda e gli organizzatori Città di Quarto, ha messo il sigillo ieri notte a una indimenticabile 40esima edizione di Sciampitta.

Una chiusura in grande stile, ripresa in diretta dalle telecamere di Videolina, che ha visto il solito bagno di folla. Tutti i posti sono stati occupati per assistere al festival internazionale del folklore, che nonostante il passare degli anni, continua a non perdere smalto, richiamando sempre più spettatori anche tra i giovanissimi.

E ancora una volta è stato un tripudio di colori con i bravissimi ballerini e musicisti di Taiwan, con le danze coinvolgenti del Messico, i suoni della Sicilia e l’energia del Cile. Tutti arrivati in città per questo compleanno così speciale. Alla fine il consueto saluto, ogni rappresentate con la sua bandiera, per dare l’appuntamento all’anno prossimo. E un folto pubblico ha accolto i ballerini stranieri anche martedì nella serata organizzata a Sa dom’e Farra con danze e musica.

Sciampitta lascia adesso il testimone al festival Nodas de Sardigna festa Nodias che parte stasera con il primo appuntamento: il concerto di Maria Giovanna Cherchi alle 21,15 in piazza Mercato. Si prosegue poi il 25 luglio alle 20 a Sa dom’e Farra con la presentazione del libro “Storia di Sebastiana” di Augusto Marini. Il festival proseguirà con diversi appuntamenti fino a novembre.

