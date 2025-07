Sciampitta, si cambia: il rap in sardo affianca la tradizione 

Sciampitta si apre anche ai giovanissimi, coinvolgendoli con nuovi generi, come il rap in sardo. L’occasione l’ha data ieri l’iniziativa “Chenecràtzas”, inserita nel programma del festival internazionale del folklore, interamente dedicata al canto in lingua sarda, organizzata dall’associazione Rimas con la direzione artistica di Tonio Pani, che ha visto alternarsi sul palco diverse realtà. Come ad esempio Arrogalla e Lele Pitoni con le loro rime in limba e ancora Sandra Ligas, Ignazio Marcia, Fabia Spada e tanti altri.

Toccante la partecipazione del gruppo teatrale amatoriale Sacro Cuore: nel ricordo di Gigi Ibba che ne fu l’anima è stato riproposto un breve momento della commedia “Mellu solu che mali accumpangiu” da lui scritta.

«Chenecratzas, vuol dire senza gambali», ha detto Tonio Pani in apertura di serata, «senza quella divisa che molto spesso ci imprigiona nell’idea di ciò che dovremmo essere. Ma non siamo qui per negare la tradizione. Siamo qui per incontrarla a piedi nudi, per sentirla viva, pulsante. Perché la lingua sarda non è solo eco del passato : è voce che si rinnova, che si canta, che si scrive, che si trasforma».

Con Pani sul palco due giovanissime, le tredicenni Marta e Giulia Angius . «Che dimostrano», ha aggiunto Pani, «come il mondo del canto tradizionale dei cantadoris, non è distante da loro».Il festival prosegue oggi alle 21,30 in piazza mercato con “Sciampitta sotto le stelle”, animazione e spettacolo con i gruppi Sicilia, Taiwan, orchestra popolare sarda, coro Is Concias di Quartucciu, Cile, coro giovanile Clara voce. In attesa della serata finale di mercoledì che sarà trasmessa in diretta alle 21 su Videolina. (g.da.)

