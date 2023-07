Sciampitta scalda i motori: domani la sfilata dei gruppi 

Un’altra estate con Sciampitta. Anche quest’anno, puntuale come ogni luglio, ecco il festival internazionale del folklore organizzato dall’associazione Città di Quarto: domani il via ufficiale. La musica e i colori dei gruppi internazionali si uniranno a quelli quartesi e di altri provenienti da diverse parti della Sardegna per divertire e coinvolgere il pubblico. Sei giorni di spettacol con i gruppi provenienti da Ecuador, Portogallo, Perù e Grecia. Europa e Sudamerica quindi, ma ci saranno i gruppi locali, come Su Idanu, Su Scrignu de Campidanu, Nodas, Gioventudi e ovviamente l’associazione Città di Quarto 1928.

«Sciampitta torna alle origini concentrando tutte le giornate a Quartu», spiega il patron della rassegna Gianni Orrù. «Siamo molto emozionati perché ci avviciniamo al traguardo dei 40 anni. Io sono solito dire viviamo ogni anno come se fosse l’ultimo, ma questa volta, permetteteci di essere proiettati nel futuro, perché manca davvero poco».

Il via di questa trentottesima edizione, dopo l’anteprima di sabato scorso, è fissato per domani, con la messa dei popoli alle 19 nella basilica di Sant’Elena. Subito dopo la cerimonia al monumento dei caduti e alle 20,15 la tradizionale sfilata con tutti i gruppi partecipanti, con i loro suoni, i loro costumi. Da piazza Sant’Elena si passerà in via Marconi e poi in via Volta, Bonaria, piazza Azuni, Porcu e Martini. Alle 21,15 in piazza mercato spazio allo spettacolo inaugurale presentato da Luca Gentile. Alle diverse serate parteciperanno anche i Tamburini e Trombettieri della Sartiglia di Oristano e i ‘Kellarious’ di Selargius. E poi la tradizione abbraccerà la contemporaneità con i concerti di Antonio Pani, Lavinia Viscuso il gruppo etnico A Ballare. Non mancheranno la voce di Peppino Patteri e la musica della Scuola Civica Luigi Rachel e di Incontri musicali. Parteciperà inoltre l’associazione Artifizio.

Ci saranno come sempre Sciampitta nel gusto e Sciampitta sotto le stelle e anche due mostre allestite a Sa dom’e Farra e all’ex convento dei cappuccini: una dedicata ai costumi sardi, a cura dell’associazione Su Scrignu de Campidanu, e una promossa da Bruno Secci, intitolata Mediterrane’, tra pittura e scultura. La serata di mercoledì 19 sarà trasmessa in diretta su Videolina dalle 21.

