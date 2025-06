Sciampitta, sabato il focus sul canto sardo 

Prende il via ufficialmente sabato la 40esima edizione di Sciampitta, il festival internazionale del folklore organizzato dal gruppo Città di Quarto.

Il debutto è con un convegno alle 19 a Sa dom’e Farra su “Il Canto sardo nella Storia dell'Isola”, un’iniziativa dedicata alla scoperta e alla valorizzazione della tradizione musicale della Sardegna. Durante la serata, esperti del settore e appassionati si riuniranno per esplorare l'evoluzione del canto sardo e il suo impatto sulle culture locali e oltre.Si apre con un’ introduzione al canto sardo. Poi spazio alle tavole rotonde con studiosi e alle performance dal vivo con musiche tradizionali. Prevista la presentazione dei libri “Canti popolari sardi raccolti a Nuoro” con l’intervento di Roberto Milleddu e “Cagliari in coro “ di Maria Grazia Batzella che dialogherà con Miryam Quaquero.

Alla fine della serata sarà presentato il programma ufficiale di Sciampitta che vedrà la partecipazione dei gruppi di Cile, Taiwan, Messico e Sicilia che porteranno in città il loro balli e le loro tradizioni. Con loro i gruppi sardi con in testa gli organizzatori Città di Quarto. Si comincia venerdì 11 luglio con una novità assoluta, la presentazione in piazza mercato dei gruppi partecipanti. Il giorno dopo la sfilata per le vie della città e la serata sul palco.

