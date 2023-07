Sciampitta, oggi inizia la festa 

Sono pronti a trascinare il pubblico con le loro musiche e le loro danze. Sono arrivati ieri in città i gruppi di Ecuador, Portogallo, Perù e Grecia, pezzi forti di questa trentottesima edizione di Sciampitta, pronta a debuttare stasera. Un’edizione speciale, con tutte le sei giornate concentrate in città. Niente trasferte questa volta, ma spettacoli solo in piazza mercato e in centro per ritrovare l’antica essenza del festival internazionale del folklore ideato e organizzato dal gruppo Città di Quartu.

Il corteo

Questa mattina le prove sul palco allestito in piazza mercato in attesa della messa dei popoli alle 19 nella basilica di Sant’Elena. Subito dopo la cerimonia al monumento dei caduti e alle 20,15 la tradizionale sfilata con tutti i gruppi partecipanti. Da piazza Sant’Elena il corteo si snoderà in via Marconi e poi in via Volta, Bonaria, piazza Azuni, Porcu e Martini. Alle 21,15 spazio allo spettacolo inaugurale presentato da Luca Gentile con i gruppi stranieri e la partecipazione del gruppo folk Kellarios di Selargius, dei tamburini e trombettieri della Sartiglia di Oristano, della cantante Lavinia Viscuso e ancora del gruppo folk Su Idanu.

I legami

I gruppi stranieri sono i più attesi della rassegna. E allora ecco la Grecia con il gruppo fondato nel 2008 dall’associazione degli Amici della Cultura di Andravida e della pianura Ilia, con lo scopo di preservare le tradizioni e per stabilire un legame tra il passato e il futuro. E poi il Portogallo dell’Isola di Madeira che arriva per la prima volta con il gruppo folkloristico Da Casa do Povo da Camacha. E sarà festa con il ritmo sfrenato del Perù, con i suoi 30 ballerini. Per finire l’Ecuador con il gruppo Indoamerica nato per tramandare le musiche popolari del Paese.

La tradizione

Non mancheranno i gruppi sardi, dall’organizzatore Città di Quarto a Su Idanu, Su Scrignu de Campidanu, Nodas, Gioventudi. E ci saranno anche Peppino Patteri, la Scuola Civica Luigi Rachel, l’associazione Incontri musicali e l’Artifizio. Sciampitta prosegue domani con la serata “Contus e Sonus” a cura di Antonio Pani con l’associazione Rimas.

I divieti

Per garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le serate che culmineranno mercoledì dalle 21,15 con lo spettacolo in piazza mercato trasmesso in diretta da Videolina (giovedì l’atto finale, alle 21 a Sa Dom’e Farra, con il concerto del gruppo portoghese) sono state previste modifiche alla viabilità. Fino alle 14 di giovedì 20, traffico chiuso e divieto di sosta in piazza Dessì e divieto di sosta anche in piazza mercato tra il civico 17 di via Martini e via Porcu. Oggi alle 16 alle 22 per il passaggio della sfilata sarà istituito il divieto di sosta in piazza Sant’Elena e nell’area antistante la basilica. Traffico chiuso nelle strade dove passerà il corteo. Le auto in arrivo da via Roma dovranno proseguire dritte in via Cavour all’incrocio con via Porcu.

