Sciampitta, oggi concerti e danze dal mondo 

Ultimi giorni per Sciampitta il festival internazionale del folklore organizzato dal gruppo Città di Quarto, che chiude domani sera con lo spettacolo in piazza mercato trasmesso alle 21 in diretta su Videolina. Dopo il bagno di folla di ieri sera per Sciampitta sotto le stelle, con le danze di Friuli, Portogallo, Balla Sardigna, Argentina e Perù, si prosegue oggi con altri due appuntamenti. Alle 11 all’ex convento in via Brigata Sassari ci sarà l’incontro con le delegazioni “Armonie del mondo”, e il concerto con i gruppi di Friuli, Portogallo, Argentina e Perù. Alle 21 ci si sposta a Sa dom’e Farra per la danza dei popoli con i gruppi che incontreranno i cittadini. «Con il cuore pieno di entusiasmo» ha detto la direttrice artistica del festival Margherita Puddu, «stiamo vivendo questa 41esima edizione di Sciampitta, un festival che ogni anno ci fa sentire parte di qualcosa di grande, colorato e vivo».

RIPRODUZIONE RISERVATA