Sciampitta inizia tra gli applausi 

Sventolano le bandiere di Grecia, Bulgaria, Colombia e Spagna per le vie della città. Ancora una volta, ed è la trentanovesima, Sciampitta porta i suoni, i colori e le musiche del mondo tra i quartesi. Ed è una grande festa questo debutto, ieri, per il festival internazionale del folklore che si chiuderà mercoledì con la diretta su Videolina .

La festa

La messa dei popoli in basilica e la sfilata hanno aperto la rassegna, organizzata come sempre fin dal debutto dal gruppo Città di Quarto. In serata poi la grande festa con lo spettacolo sul palco con i gruppi stranieri e il gruppo folklorico “La Madonnina” di Messina. Con loro anche i cantanti Lavinia Viscuso e Davide Deiana. Al festival partecipano anche i Tamburini di Oristano, il gruppo etnico A ballare, la scuola civica di musica Luigi Rachel, l’associazione Incontri musicali, i gruppi quartesi Su Idanu e Su Scrignu de Campidanu, Gianfranco Meloni, Peppino Patteri e l’associazione Nodas, oltre al Città di Quarto. A presentare c’è Luca Gentile. Passano gli anni ma il festival non perde spirito e seguito. Lo dimostra il pubblico che fin dalle 18, quando allo spettacolo mancano tre ore, è già a prendere posto nelle sedie per stare il più vicino possibile al palco. Come Bonaria Ponturo che arriva da Cagliari, «non ho mai visto Sciampitta» dice, «ma me ne hanno parlato molto bene e quindi quest’anno sono voluta venire». Di fianco a lei la sorella Graziella vive invece in città ed esclama: «Che estate sarebbe senza Sciampitta!».

Pubblico

Per alcuni gruppi è un debutto in città, per altri invece è un gradito ritorno. La Spagna era arrivata per la prima volta niente meno che alla prima edizione del festival nel 1985. «All’epoca si faceva allo stadio», dice il direttore artistico Miguel Borreguero, «noi portiamo il folklore dell’Andalusia e il flamenco che tutti conoscono». E ieri sono stati tra i più applauditi con i loro abiti rossi e neri, le loro danze cadenzate dal ritmo delle castagnuelas, le chitarre e i fiori rossi tra i capelli. Il debutto è della Grecia che arriva per la prima volta non solo in città ma in Sardegna. «E siamo felicissimi», dice la presidente del gruppo Sonia Tourkolia, «tra l’altro abbiamo fatto una sorta di gemellaggio con il Città di Quarto». E come non farsi travolgere dal ritmo della Cumbia della Colombia, che non è quella della noia di Angelina Mango, ma la vera cumbia originale «quella da cui discendono tutte le altre», precisa il direttore artistico Moises Matos. Arriva per la prima volta anche la Bulgaria della direttrice Yana Yordanova: «Le nostre danze sono velocissime. Tradizione vuole che più veloce ballavi più era ampia la scelta della donna da sposare». Simpaticissimi i siciliani guidati da Nino e Santino Merrino, padre e figlio: «È la prima volta che veniamo in Sardegna. Siamo molto contenti, noi portiamo i balli tipici come la tarantella e i canti popolari». E oggi si prosegue, alle 21.15 in piazza mercato lo spettacolo guidato da Tonio Pani con vari artisti.

