Sciampitta, il ritmo del mondo! Alle 21 la diretta è su Videolina 

Che spettacolo Sciampitta! Il festival internazionale del folklore organizzato a Quartu come sempre, dal gruppo Città di Quarto, da sabato scorso, giorno del debutto, sta appassionando il pubblico di ogni età con le danze, la musica e le tradizioni del mondo. E oggi il gran finale con la diretta su Videolina. Alle 21 sul palco in piazza Mercato si esibiranno tutti i gruppi partecipanti e con loro anche i cantanti Lavinia Viscuso e Davide Deiana.

I gruppi

Quest’anno a coinvolgere il pubblico nel ritmo frenetico delle loro danze sono arrivati il gruppo folklorico di Kiparissia della Grecia, il gruppo Radiv Radev di Sofia Bulgaria, il gruppo Suonomar di Barranquilla Colombia, il gruppo El Candil di Madrid Spagna e il gruppo Folklorico La Madonnina di Messina. Con loro i tamburini e i trombettieri di Oristano, il gruppo etnico A ballare, la scuola civica di musica Luigi Rachel, l’associazione Incontri musicali, i gruppi Su Idanu e Su Scrignu de Campidanu, Gianfranco Meloni e Peppino Patteri e le associazioni Nodas e l’organizzatore Città di Quarto. Hanno sfilato tutti sabato scorso per le vie della città, dopo la tradizionale messa dei popoli in basilica che ha ufficialmente aperto la rassegna.

Gli artisti

E come non lasciarsi travolgere dalle danze del folklore spagnolo e del seducente flamenco, applauditissimo dal pubblico che ha tributato un’ovazione ai danzatori e suonatori spagnoli. Tra loro anche Pilar Hernandez, che ha rapito con la musica del laud, una sorta di mandolina che come spiega, «produce però un suono più basso». Pilar suona da quando aveva 6 anni e accompagna le danze del gruppo. E chi se li scorda i loro abiti rossi e neri, con i grandi pois, il fiore rosso sulla testa e il suono di quelle che noi chiamiamo nacchere ma che in realtà si chiamano castagnuelas. E poi c’è la cumbia colombiana, quella da cui sono originate tutte le altre cumbie, che il maestro Tello Cordoba ci raccponta per bene: «La cumbia è nata nella costa dei Caraibi colombiani tanto tempo fa: un ballo antico che ballano sia le donne con i loro abiti bianchi con le gonne a quadri rossi e neri, siano gli uomini che sono tutti vestiti di bianco». La cumbia che vanta innumerevoli tentativi di imitazione, un po’ come la settimana enigmistica, ma che resta «l’unica e vera». Penelope Kokkini 21 anni è una delle più giovani di questo festival che quest’anno ha portato la bandiera della Grecia. «Il nostro gruppo è la prima volta che viene qui», racconta, «e io sono onorata di avare portato la bandiera. Grazie a queste occasioni riesco a conoscere tante realtà culturali e creare rapporti con tante altre persone». Arriva per la prima volta anche la Bulgaria della direttrice Yana Yordanova «le nostre danze sono velocissime. Tradizione vuole che più veloce ballavi più era ampia la scelta della donna da sposare». E, strano ma vero, anche la Sicilia che con i simpaticissimi Nino e Santino Merrino , padre e figlio, qui non era mai stata. E che si soffermano anche sulle condizioni meteo. «Anche da noi c’è molto caldo, ma quando siamo arrivati forse ce n’era meno di quanto ce n’è qui in questi giorni, ma siamo felicissimi di esserci». E allora prepariamoci a salutarli tutti questa sera, sul palco di piazza mercato e su Videolina.

