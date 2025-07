Sciampitta, i primi quarant’anni 

Era il 1985 quando Gianni Orrù, direttore del gruppo Città di Quarto, bussò alla porta dell’allora assessore alla Cultura Gavino Satta con una richiesta speciale: «Perché non organizzare a Quartu un festival internazionale del folklore portando in città i suoni e i colori del mondo?».

La storia

Fu così che nacque Sciampitta che ancora oggi continua a far sfilare ed esibire i gruppi provenienti da tutte le parti del mondo con le loro tradizioni. Lo farà anche in questa quarantesima edizione al debutto venerdì prossimo con i gruppi di Messico, Cile, Taiwan, Sicilia e tantissimi gruppi sardi che si esibiranno in piazza mercato.«Da quel debutto nel 1985 per i successivi sette anni Sciampitta andò avanti curata dall’amministrazione comunale, con la direzione artistica del nostro gruppo», racconta Gianni Orrù. «Sette anni di spettacoli sempre allo stadio di Is Arenas». Poi nel 1992-93 ci fu uno stop per «Questioni politiche», per poi riprendere l’anno dopo e andare avanti senza mai fermarsi. «Tranne che per l’anno del Covid, ma solo in presenza. Perché comunque ci fu un’edizione online di Sciampitta».

Orrù ripercorre questi quarant’anni, «L’edizione più emozionante fu sicuramente la prima. Non sapevi come poteva andare, non sapevi se i gruppi sarebbero arrivati invece, per fortuna, andò tutto bene». Gruppi che via via sono arrivati da ogni parte del mondo, «Persino dall’Australia. E poi Stati Uniti, Canada, Cile. Alcuni sono tornati diverse volte». Un festival che invecchia ma non perde lo smalto, «C’è sempre questa voglia di conoscere la cultura popolare degli altri Paesi. Con Sciampitta, viaggi e conosci, senza spostarti da Quartu». Con la capacità però anche di adattarsi ai tempi. «Abbiamo introdotto una serata con di cantanti rap in sardo, per avvicinare i giovani».

Il programma

Si parte venerdì alle 21 con “Riflettori accesi”: in piazza Mercato per la presentazione dei protagonisti del festival. Sabato 12 alle 19 la messa dei popoli in basilica, seguita dalla cerimonia al monumento ai caduti e dalla tradizionale sfilata dei gruppi partecipanti. Alle 21,15 lo spettacolo in piazza mercato con i gruppi. Domenica 13 stessa piazza per il festival della canzone a curba “Chenecratzas”. Lunedì 14 in piazza mercato sarà la volta di Scimpitta sotto le stelle mentre martedì 15 alle 11 ci sarà il consueto incontro dei gruppi con le autorità cittadine all’ex convento dei cappuccini. Serata finale mercoledì 16 in piazza mercato. A presentare ci sarà Giuliano Marongiu. Venerdì 11 sabato 12 e domenica 13 a Sa dom’e farra la mostra “Eleganza e tradizione.l’abito quartese”.

Parteciperanno alla manifestazione internazionale la scuola civica di musica Luigi Rachel, l’associazione Incontri Musicali, il gruppo Su Idanu, il coro Is Concias di Quartucciu, l’associazione “Ittiri Canneddu”, i tamburini e i trombettieri “Sa Sartiglia” di Oristano, i gruppi folk Città di Oristano e Città di Cagliari quartiere Villanova, l’orchestra popolare sarda, il coro giovanile “Clara voce”, Peppino Patteri, associazione Nodas, centro studi musica popolare e l’organizzatore Città di Quarto.

RIPRODUZIONE RISERVATA