VaiOnline
Telecomando
15 luglio 2026 alle 00:46

“Sciampitta” a Quartu 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Anche quest’anno, in diretta televisiva su Videolina alle 21, la città di Quartu si prepara a rivivere un’atmosfera di festa e partecipazione grazie a “Sciampitta”, il Festival Internazionale del Folklore. Il programma si articola in una serie di eventi culturali e musicali che dopo il prologo di giugno, entra nel vivo in questi giorni di luglio e andrà poi a concludersi a settembre con un altro convegno.

Presentato da Giuliano Marongiu e Margherita Puddu, rappresenta un’occasione di approfondimento culturale che unisce ricerca storica e partecipazione pubblica. L’edizione 2026 prevede la partecipazione dall’estero dei gruppi di Argentina, Perù, Portogallo e Friuli.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza.

Sardi nella morsa del caldo

l A. Carta, Murru
Camera

L’ira gelida di Meloni: «Ora una riflessione»

Le trattative, l’ottimismo, poi il ko in Aula E ora spunta l’ipotesi di elezioni a ottobre  
L’emergenza

Paura a Carbonia assediata dalle fiamme

Quattro incendi nel giro di poche ore, arrivano due Canadair e quattro elicotteri 
Fabio Murru
Altra giornata di passione per la Continuità territoriale

Aerei, ancora problemi: salta un Roma-Cagliari e il volo dopo fa ritardo

A bordo alle 9.30 anche la presidente Todde Convocato d’urgenza l’Ad di Aeroitalia 
Alessandra Carta
Il caso

Battaglia sulle fonti di Report

Urso: la Rai le verifichi. Opposizione e Fnsi: giù le mani dal giornalismo 
La crisi

La marcia indietro di Trump su Hormuz

E mentre iniziano i colloqui romani sul Libano annuncia: «Israele si ritiri» 