“Sciampitta” a Quartu 

Anche quest’anno, in diretta televisiva su Videolina alle 21, la città di Quartu si prepara a rivivere un’atmosfera di festa e partecipazione grazie a “Sciampitta”, il Festival Internazionale del Folklore. Il programma si articola in una serie di eventi culturali e musicali che dopo il prologo di giugno, entra nel vivo in questi giorni di luglio e andrà poi a concludersi a settembre con un altro convegno.

Presentato da Giuliano Marongiu e Margherita Puddu, rappresenta un’occasione di approfondimento culturale che unisce ricerca storica e partecipazione pubblica. L’edizione 2026 prevede la partecipazione dall’estero dei gruppi di Argentina, Perù, Portogallo e Friuli.