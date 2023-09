Sciame sismico, prove di evacuazione ai Campi Flegrei 

Napoli. Lo sciame sismico ai Campi Flegrei preoccupa i cittadini e la Regione Campania ha deciso di mettere a punto un'esercitazione per verificare la funzionalità dei piani di evacuazione. Ad annunciarlo è stato il governatore Vincenzo De Luca: «Ovviamente - spiega - non potremo evacuare tutti gli abitanti delle zone interessate, ma potremo fare un'evacuazione limitata a poche centinaia di persone per verificare» se il piano di emergenza funziona.

Il ministro della Protezione civile Nello Musumeci - il quale spera che la sua legge ad hoc («per la quale servono decine e decine di milioni») possa essere varata «in un paio di settimane» - torna a parlare della necessità di dotarsi di un piano di evacuazione che tenga conto «del reticolo stradale di un'area di mezzo milione di abitanti, fortemente antropizzata. Questi interventi andavano fatti 30, 40 anni fa ma è inutile piangere sul latte versato, dobbiamo metterci subito all'opera».

Anche Legambiente osserva che siamo ancora allo stato di «io speriamo che me ne scappo», quando invece «servirebbero piani di evacuazione dettagliati, procedendo in primo luogo a rendere agevolmente percorribili le vie di fuga, stradale, ferroviaria e marittima».

Vie di fuga, aggiunge il deputato dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, che sono «in parte ostruite da crolli, abusi edilizi e opere stradali incompiute». «Noi interveniamo a valle - spiega il presidente della Regione De Luca - la prima responsabilità è dei Comuni, che hanno propri piani di protezione civile. Noi stiamo facendo una verifica che riguarda in modo particolare il sistema dei trasporti, le linee ferroviarie Cumana e Circumvesuviana».

Ma, tanto per cambiare, c'è il problema dei soldi. "Abbiamo un'emergenza - dice il governatore - che è quella delle risorse da dare ai Comuni».

