Sciame sismico ai Campi Flegrei, gli abitanti scendono in strada 

Napoli. Ieri per la seconda notte consecutiva migliaia di abitanti della zona dei Campi Flegrei sono stati svegliati da una scossa di terremoto, l’ennesima di uno sciame sismico caratterizzato ogni giorni da diverse decine di eventi, alcuni dei quali impercettibili ma altri che invece provocano paura e preoccupazione. Alle 5,44 la scossa di magnitudo 3.9 con epicentro in mare tra Bacoli e Pozzuoli è stata avvertita nitidamente anche in diversi quartieri di Napoli e fino a Ischia e Procida. Un boato, poi il sisma lungo e forte. Tanta gente è scesa in strada («è stato violento, ci siamo spaventati», raccontano i residenti). Per fortuna dai primi e immediati controlli non sono emersi danni.

A Bacoli solo qualche caduta di calcinacci e qualche piccola lesione in qualche intonaco. Si continua a convivere, insomma, per tanti, con la paura e l’incognita del futuro anche se dall’Osservatorio Vesuviano garantiscono che il monitoraggio continuo costituisce una garanzia di serenità per i cittadini. La scossa sarebbe la più forte dal settembre 2023.

Dal Comune di Bacoli invece riferiscono che si è trattato del terremoto con magnitudo più alta registrata con epicentro in mare negli ultimi 40 anni.

