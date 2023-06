Scia Main, sì agli scavi 

Campagna di scavi anche quest’anno a Calasetta. L’amministrazione comunale ha infatti stanziato 10mila euro per il dipartimento di Storia, scienze dell’uomo e della formazione dell’Università di Sassari. La decisione della Giunta rientra in una convenzione del 2020 e che ha validità per cinque annualità e mira ad approfondire le ricerche tramite scavi archeologici in località Tupei, campo “Scia Main”. Il programma di quest’anno prevede scavi nel periodo tra il 4 e il 30 settembre quando a Calasetta, proprio per proseguire l’attività che ha avuto inizio negli anni scorsi, arriveranno gli studenti del dipartimento dell’università sassarese, coordinati dai loro docenti. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di valorizzare il patrimonio storico e archeologico di Calasetta. ( s. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA