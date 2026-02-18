Sci alpinismo, Murada all’attacco nella Sprint 

Lo sci alpinismo si consacra alle Olimpiadi invernali. La disciplina - che solo in Italia conta circa un milione di praticanti - vivrà oggi con la Sprint (maschile e femminile) il debutto a Milano Cortina, in programma come “sport aggiuntivo”, ma realisticamente con poche possibilità di conferma nel 2030. Un'occasione unica e davvero irripetibile. Gli azzurri sono a caccia di altre medaglie: Giulia Murada è l'atleta di punta, la granitica speranza di metallo, Alba De Silvestri e Michele Boscacci - moglie e marito - sognano invece di stupire nella staffetta.

Gli occhi sono tutti puntati sulla figlia d'arte, tra le favorite nella gara sprint. Il padre, Ivan, iridato in coppia con Graziano Boscacci nel 2002 e tra i pionieri dello sci alpinismo in Italia, è il suo allenatore. «Lo trovo perfetto in questa sua posizione», racconta Murada, in fondo alla Stelvio, dopo l'allenamento. «Tra di noi c'è un sacco di trasparenza e di dialogo, riusciamo a capirci molto bene. In questi anni ha imparato a capire se sono in forma o meno solo vedendomi sciare. Così può adattare gli allenamenti». Una vita da salmone, una vita contro corrente. Dove tutti preferiscono scendere, lei salire; dove tutti si allenano in piano, lei si allena tra pendii scoscesi e ripide scale. «Non mi piaceva sciare ma quando ho cominciato ad andare in salita tutto è cambiato. Mi piace far fatica e preferisco guadagnarmi le discese con una bella sfacchinata prima». L'obiettivo dichiarato è una medaglia, il colore conta poco, dopo una stagione costellata di tanti piazzamenti. «Non mi voglio nascondere, è un'Olimpiade e nessuno è qua per partecipare e basta, ma tutti vogliono fare il meglio che possono. Ho tanti podi ma zero vittorie, questa è una gara diversa dalle altre e voglio sognare in grande. Voglio crederci, altrimenti non sarei qua. Le medaglie le vogliamo noi». Nata e cresciuta ad Albosaggia, paese di 3mila anima sotto Sondrio, la patria indiscussa dello sci alpinismo italiano, Murada ha conseguito una laurea triennale in Scienza del Turismo: «Siamo fortunati che l'Italia è uno dei paesi in cui lo sci alpinismo è più popolare. Ma con una medaglia si fa parlare di più sia di sé che dello sport». Una dichiarazione di intenti.

