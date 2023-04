Schwazer, il doping e il campione «Vi racconto tutta la mia verità» 

Probabilmente se qualcuno avesse proposto un film sulla vita dell'atleta Alex Schwazer anche il produttore più coraggioso avrebbe detto: no non si può fare, non è una storia credibile! Questa l'impressione che si ha subito vedendo “Il caso Alex Schwazer”, la docu serie in quattro episodi prodotta da Indigo Stories che arriva su Netflix da oggi. Perché il percorso umano di questo atleta, tra cadute e risalite, è pura drammaturgia, epica. A questo si aggiunga il carattere di Alex, un puro tra mille demoni, ma soprattutto un uomo di un'ostinazione titanica. «Volevo mettere un punto, raccontare come sono andate davvero le cose. Oggi a 38 anni sono un uomo contento anche perché in momenti difficili ho incontrato una donna super, Kathrin Freund, con la quale ho avuto due figli e mi sento realizzato almeno come essere umano», ci racconta.

La storia

Ecco la sua storia in estrema sintesi: marciatore italiano e campione olimpico della 50 km a Pechino nel 2008, il 6 agosto 2012 viene trovato positivo in un controllo effettuato dall'Agenzia mondiale antidoping e il 30 luglio escluso dal Coni dalla squadra della 50 km di marcia dei Giochi olimpici del successivo 11 agosto, e sospeso per tre anni e sei mesi. Schwazer riconosce le sue colpe, piange e si dispera in tv, ma non è uno che molla. Nel 2015, ancora sotto squalifica, ricomincia ad allenarsi con Sandro Donati, allo scopo di partecipare ai giochi olimpici di Rio de Janeiro 2016. Torna ad essere il campione che è sempre stato, ma il 21 giugno 2016 risulta ancora positivo al doping per un campione di urine prelevato il primo gennaio e squalificato fino al 2024.

L’inchiesta

Dopo una lunga inchiesta piena di ombre, raccontata in tutti i particolari nella serie che non manca di denunciare e fare accuse, nonostante l'archiviazione in Italia nel 2021 del procedimento penale per doping a suo carico, Schwazer è ancora fuori gioco perché la sentenza della giustizia italiana non è stata riconosciuta da quella internazionale e dall'Agenzia mondiale antidoping. «Per me», dice l'atleta, «non è stato troppo doloroso raccontare certe cose perché sono fatti con i quali ho chiuso. È il mio carattere. Ho accettato di fare questa serie per il fatto che c'era tempo, quattro appuntamenti di 45 minuti per spiegare bene le cose come sono andate nei dettagli. Una cosa a cui tenevo molto. Questa serie fa giustizia sulla mia vicenda? Sono un atleta», sottolinea Schwazer, «e per me la giustizia sarebbe stata tornare alle gare».