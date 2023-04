Schwartzman a Cagliari? 

Buona prova per Matteo Arnaldi, che batte 6-3, 3-6, 7-6(6) il francese Benoit Paire all'esordio nel Mutua Madrid Open. Il sanremese, dopo essere stato avanti 5-1 nel tie-break, ha dovuto fronteggiare un match point sul 5-6 prima di chiude 8-6, centrando la sua prima vittoria in un Master 1000. Oggi in campo i qualificati Marco Cecchinato (contro il magiaro Marton Fucsovic) e Andrea Vavassori (contro Andy Murray), Lorenzo Sonego (contro il lucky loser tedesco Jan-Lennard Struff). In chiave Superchallenger di Cagliari, da sottolineare l'uscita di scena dal torneo di Madrid di due dei protagonisti più attesi: l'argentino Diego Schwartzman (7-5, 6-4 dal qualificato francese Hugo Grenier) e lo statunitense Maxime Cressy (6-7, 6-3, 7-6 dall'elvetico Stan Wawrinka), uno dei protagonisti più attesi. Out anche il colombiano Daniel Elahi Galan (7-6, 6-7, 6-4 dal kazako Aleksandr Bublik) ultimo degli aventi diritto per classifica a partecipare al torneo cagliaritano.

Quattro per un posto

E Monte Urpinu si gioca per una wild card che da la possibilità a un tennista sardo di partecipare alle qualificazioni dell'Atp 175. Nei quarti, Nicola Porcu (tesserato per il Tc Cagliari) ha regolato 6-0, 6-1 Stefano Como (del Ct Decimomannu) e oggi incontrerà Leonardo Mazzucchelli (Tc Novelli), che ha eliminato Luigi Corrias (Tc Moneta) 6-1, 6-0. Alberto Sanna (Tc Cagliari) l'ha spuntata 6-0, 4-6, 10-2 sul compagno di circolo Riccardo Ciulli e oggi gioca contro Alexander Fragasso (Tc Porto Torres), che ha eliminato 6-3, 6-2 Daniel Matteo Lena (Ct Decimomannu).

Out Dessì e Carboni

Si ferma negli ottavi di finale il cammino dei due tennisti sardi nell'Itf maschile di Santa Margherita di Pula. Il qualificato Marco Dessì è stato stoppato con un doppio 6-1 dal russo Chepelev, testa di serie numero 6, mentre la wild card Lorenzo Carboni ha perso 6-3, 6-3 contro lo spagnolo Sanchez Izquierdo, numero 2 del seeding. Due sconfitte contro giocatori di classifica nettamente superiore, ma un'iniezione di fiducia ed esperienza per entrambi. Nel femminile, bene Alessandra Mazzola, tesserata per il Tc Cagliari, che dopo aver superato le qualificazioni, ha battuto 6-2, 6-4 la statunitense Lahey e oggi sfida la testa di serie numero 8 Von Deichmann, tennista del Liechtenstein. In chiusura di programma, Barbara Dessolis scenderà in campo per i quarti di doppio, in coppia con Margherita Marcon, contro la canadese Fernandez e l'ucraina Kostiuk.