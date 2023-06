Schumacher muore e lascia una Ferrari in eredità 

È morto in Ogliastra, in quella che era diventata la sua seconda casa. Robert Schumacher era olandese d’origine, ma era solito trascorrere periodi di vacanza nell’abitazione che aveva acquistato a Ilbono, lungo la via Roma dove parcheggiava la Ferrari che acquistò da Michele Alboreto, compianto pilota di Formula 1 scomparso nel 2001. Una trattativa conclusa nella lussuosa Montecarlo e di cui amava raccontare ai suoi concittadini acquisiti di Ilbono. Adesso la lussuosa vettura andrà in eredità a moglie e figli.

Schumacher, che avrebbe compiuto 61 anni il primo luglio, è morto nella notte tra mercoledì e ieri all’ospedale di Lanusei in cui era stato ricoverato d’urgenza nelle ore precedenti. In Olanda era titolare di un’officina autorizzata Alfa Romeo e di un magazzino in cui vendeva ricambi per auto d’epoca. Era innamorato dell’Ogliastra, scoperta grazie al cognato, Angelo Arba, originario di Lanusei ma emigrato in Olanda.

A Ilbono lo conoscevano tutti, Robert Schumacher, che faceva la spola tra l’Ogliastra e il Paese dei tulipani. E in tanti, ieri mattina quando appreso della sua scomparsa, hanno espresso cordoglio per quel gigante buono che si è spento nella terra dove sarebbe voluto invecchiare in tutta tranquillità, lontano dal gran caos delle città.

