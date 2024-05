«Non avevo idea che sarei stato qui». Nessuno all’Aja lo aveva visto arrivare. E lui, funzionario di alto rango per anni alla guida dell’intelligence olandese, era stato attento a non suscitare sospetti. Alla fine sarà Hendrikus Wilhelmus Maria - detto Dick - Schoof a prendere le redini del primo governo a trazione ultranazionalista nella terra dei tulipani, sedendo sulla poltrona che per oltre tredici anni è appartenuta a Mark Rutte.