Scholz sfiduciato Il 23 febbraio si vota in Germania 

Berlino. Olaf Scholz è stato sfiduciato dal Bundestag e i tedeschi torneranno alle urne il 23 febbraio. Un durissimo dibattito parlamentare, quasi una caccia al colpevole con rinfacci incrociati sulla crisi economica in cui è sprofondata la locomotiva d’Europa, ha aperto la strada alla pronuncia dell’aula che ha chiuso l’esperienza del governo del cancelliere, con un voto nettamente a sfavore. Ma alla fine tutto è andato secondo i suoi calcoli: tanto che il Kanzler, preso atto dei 394 voti contrari e dei 116 astenuti (207 quelli a favore), ha stretto la mano al suo vice, il verde Robert Habeck, e con sollievo si è diretto dal presidente della Repubblica Frank-Walter Steinmeier, per chiedere lo scioglimento della Camera. L’inquilino di Bellevue, il Quirinale tedesco, dovrà decidere entro 21 giorni se si voterà nei prossimi due mesi.

«È la sesta volta che un cancelliere chiede la fiducia in parlamento», ha esordito Scholz, prendendo la parola davanti ai parlamentari, dove ad accompagnarlo c’era anche la moglie, Britta Ernst. E ricordando che in tre casi prima di lui, Willy Brandt, Helmut Kohl e Gerhard Schoerder lo hanno fatto per andare alla elezioni anticipate, ha aggiunto: «Questo è anche il mio obiettivo». Poi ha sferrato un attacco agli ex alleati, buttati fuori dal governo di fatto, col licenziamento del ministro delle Finanze Christian Lindner: «Governare non è un gioco e serve la necessaria maturità morale per farlo», ha scandito con parole suonate ancora una volta troppo dure alle orecchie dell’opposizione. Ma anche col cancelliere gli avversari non ci sono andati leggeri: «Lei ha avuto la sua chance e non merita la fiducia, signor Scholz», ha dichiarato il leader della Cdu Friedrich Merz.

RIPRODUZIONE RISERVATA