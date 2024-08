Scholz «in collera» promette la linea dura su immigrazione irregolare ed espulsioni 

Berlino. «È un atto di terrorismo, un terrorismo contro tutti noi»: a tre giorni dal massacro terroristico a coltellate di Solingen, il cancelliere Olaf Scholz, ha visitato la città renana, dove ha chiamato la Germania a restare una società unita, ma ha anche fatto sapere di essere «in collera» per quanto accaduto e «contro quegli islamisti che minacciano la coesistenza pacifica fra noi». Il cancelliere ha poi preannunciato una stretta sull’uso delle armi e soprattutto sui coltelli autorizzati, ma anche sull’immigrazione, promettendo di «fare di tutto» perché «chi non ha il diritto di restare in Germania sia espulso». Parole che nascono dal fatto che il 26enne siriano arrestato e reo confesso della strage di venerdì sera, rivendicata dall’Isis, avrebbe dovuto essere espulso in Bulgaria - Paese da cui era entrato nell’Ue - lo scorso anno ma non si fece trovare nell'alloggio per richiedenti asilo dove avrebbe dovuto essere.

