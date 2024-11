Scholz apre alla possibilità del voto anticipato 

Bruxelles. Afferma di avere ricevuto «pacche sulle spalle» dai leader europei, ostenta calma davanti alle offese di Elon Musk, ma sotto la pressione dell’opposizione per la prima volta apre sulla data delle elezioni anticipate che quasi tutti in Germania chiedono di tenere al più presto. Molto prima del marzo da lui prospettato. Olaf Scholz, ormai l’anatra zoppa d’Europa, ha approfittato del vertice informale Ue a Budapest per riprendere fiato dopo 48 ore ad alta tensione in patria, segnate dalla caduta della sua coalizione. Impossibile però ritrarsi alle domande sui tempi del voto: «Il modo migliore» di procedere, a suo parere, «è discuterne con calma» tra i partiti per concordare sulle leggi da approvare entro l’anno - in primis, quella di bilancio - e trovare così l’intesa sulla mozione di fiducia che aprirà la strada alle urne.

La Cdu però continua a martellare e, calendario 2025 alla mano, ha già trovato la data: lunedì 19 gennaio, alla vigilia dell’insediamento di Trump alla Casa Bianca. Tra Bruxelles e Budapest, il messaggio suona come un assioma: l’Europa, senza una Germania forte, vacilla. Un vuoto di leadership che si fa sentire di più con il profilarsi delle sfide in arrivo con la nuova amministrazione Usa - che in Berlino ha uno dei suoi bersagli preferiti - e il vigore della galassia sovranista che, con Alternative fuer Deutschland, scuote l’opinione pubblica tedesca.

RIPRODUZIONE RISERVATA