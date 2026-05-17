Schmidt pigliatutto a tramatza 

A Tramatza festeggia la Ducati, sul gradino più alto del podio iridato con Mark Reiner Schmidt nel Gp della Sardegna, 2º round del Campionato del Mondo Supermoto. Il tedesco, implacabile, si è distinto per la concretezza e la lucidità che gli hanno permesso di battere la concorrenza, talvolta per pochi decimi. Schmidt, che sabato aveva iniziato l’opera aggiudicandosi qualifiche, Superpole e gara1, ieri ha conquistato anche Fast Race e Superfinal: un percorso netto che gli è valso la vittoria nel Gp con un bottino di 83 punti e il primato nel Mondiale. Gloria anche per l’italiano Elia Sammartin, ufficiale della Honda 2º nel Gp, con 67 punti, dopo aver essere arrivato sempre 2º eccetto che in Superfinal, dove ha chiuso 3º ma ha firmato il giro veloce. Terzo il francese della Tm Steve Bonnal, che in Superfinal è arrivato 2º (a 0”116) dopo aver passato subito Sammartin e perso l’occasione di strappare il primato a Schmidt per un errore nella joker lane, dove ha urtato un paletto. Tra i Rookie, vittoria dello svizzero Krasniqi.

I circa 600 spettatori presenti alla riuscita manifestazione organizzata da Xiem e Mc Prosport col supporto della Regione - già al lavoro per prolungare la serie di 5 edizioni consecutive - hanno visto andare in scena anche l’Europeo.

In S2 doppietta dell’italiano Lapadula davanti allo svizzero Terraneo e all’ucraino Kovalov. Nella S4, solo su asfalto, Sciarretta ha preceduto Bertola e Gomez. Solo 8º l’unico sardo, l’iglesiente Michele Cuccu (Honda), che ha raccolto 40 punti dopo aver chiuso 8º, 5º e 10º le 3 gare. Infine, in S Junior, la doppietta dell’ungherese Bereczki.

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