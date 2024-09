Schlein vede Sala  e predica unità M5S: mai con Renzi 

La frattura tra Giuseppe Conte e Matteo Renzi appare insanabile, almeno per ora. Ma la segretaria del Pd Elly Schlein non demorde e, con sguardo lungo, persegue la vocazione «testardamente unitaria» della coalizione. Se l’espressione «campo largo» viene ormai accuratamente evitata, sia in casa 5 stelle sia in casa Pd, dietro le quinte, nelle Aule parlamentari, si lavora sui temi, per cucire una rete resistente ai prossimi strappi. «La destra è andata al governo e fa la destra, noi dobbiamo ricostruire la sinistra è un lavoro difficile», afferma la segretaria. Che ammette: «C’è un elemento di ostinazione, una direzione ostinata e contraria, per dire che si può costruire un nuovo modo di fare politica». Schlein parla da Milano, dove ha una serie di incontri con i rappresentanti delle imprese e con il sindaco Giuseppe Sala, che potrebbe dare vita ad un nuovo soggetto centrista a sostegno dell’area progressista. Dal M5S è il capogruppo alla Camera Francesco Silvestri a ribadire la posizione: «Il Movimento dall’inizio non vuole andare con Renzi», vale per la Liguria e «vale a livello nazionale, perché riteniamo che tolga voti».

Secondo Renzi, «Schlein ha fatto bene» a fare appello all’unità del campo largo perché «o si sta tutti insieme o vince Meloni». La quale, attacca, ha «un grande alleato» di nome «Giuseppe Conte: l’aiuta sempre, l'aiuta sulla Rai, su ogni cosa». La postura di Giuseppe Conte, prima sulla Rai poi sulla Liguria, sta generando veleni e sospetti, ma tra i democratici e dentro Avs, in molti credono che l'atteggiamento del leader pentastellato risenta molto delle tensioni interne al Movimento con Beppe Grillo e che il clima si rasserenerà. Certo è che, nello scacchiere dei riposizionamenti, il centro che guarda a sinistra soffre, mentre quello già integrato nel centrodestra si rimpolpa. Dopo la cura dimagrante di Azione, che ha perso in due giorni quattro parlamentari, anche Iv deve registrare un altro addio: si tratta della deputata Isabella De Monte.

