Schlein: «Un’alleanza per far cadere la destra» 

Il progetto politico è chiaro: costruire un'alleanza con tutti quelli che ci stanno per cacciare la destra da Palazzo Chigi. Ma a questa, considerata «la meta del viaggio», secondo Elly Schlein ci si deve arrivare «passo dopo passo puntando sui fatti e "non sulle parole», cercando una sintesi su temi precisi, dalla sanità pubblica all'istruzione, senza «porre veti e senza polemiche divisive. Guardando più al viaggio che alla meta».

Si ricorre alla poesia “Itaca” di Kavafis, per sintetizzare nel Pd il momento politico dopo il voto delle Europee e dopo la «scelta di Giorgia Meloni di mettere l'Italia all'opposizione» votando contro Ursula von der Leyen. Il primo appuntamento per i costruttori del nuovo fronte è la raccolta di firme per il referendum contro l'Autonomia differenziata, che prende il via in tutta Italia. Un'iniziativa che ha visto scendere in campo con i banchetti tutte le forze di centrosinistra con i rispettivi leader: dalla segretaria Pd Schlein, al presidente M5S Giuseppe Conte, dai leader Avs Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni a quello di +Europa Riccardo Magi. Mentre per IV c'è Maria Elena Boschi. Tutti irriducibilmente contrari alla legge “Spacca-Italia”.

