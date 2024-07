Schlein spinge De Pascale: «Fiducia per un’alleanza ampia»  

Bologna . Il giorno dopo il voto unanime della direzione regionale del Pd, anche la segretaria Elly Schlein elogia la scelta di Michele De Pascale per la corsa alla successione di Stefano Bonaccini alla guida dell’Emilia-Romagna. «Il sindaco di Ravenna», ha detto, «ha già dimostrato grandi capacità di rinnovamento e di gestione della cosa pubblica, amministrando la sua comunità con competenza e passione civile». La segretaria guarda con fiducia anche alla possibilità di realizzare un campo largo: «Le interlocuzioni positive con le altre forze del centrosinistra», osserva la segretaria Dem, «mi hanno restituito un quadro molto favorevole sulla possibilità di costruire un’alleanza molto ampia e coerente, che insieme a un progetto condiviso per il futuro dell’Emilia-Romagna è adesso la nostra priorità». Intanto, un apprezzamento convinto arriva dal leader di Azione Carlo Calenda: «Ottima scelta. Michele è un sindaco riformista e pragmatico, ha lavorato molto bene con le aziende di Ravenna. Ne avevamo auspicato nei mesi scorsi la candidatura. Avanti».

In alcune interviste è lo stesso De Pascale a spiegare l’intenzione di costruire una fabbrica del programma e parla di temi. Da un lato c’è la gestione del post alluvione, che ha colpito anche la sua città a maggio 2023: «Se un romagnolo si ritrovasse a presiedere l’Emilia-Romagna, avrebbe la ricostruzione come obiettivo della vita. Non sottovaluterò mai, anche in chiave Emilia, il tema della prevenzione». E spiega cosa terrebbe e cosa cambierebbe dell’amministrazione Bonaccini. «Ne cito una che va sia preservata che innovata: il Patto per il lavoro e per il clima, che è un metodo. Va aggiornato e migliorato, ma resta il messaggio che qui la concertazione è un valore». Ha annunciato la decisione di rinunciare all’incarico in Cassa Depositi e prestiti. «Ho ritirato la mia disponibilità al rinnovo».

