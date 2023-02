Elly Schlein è la nuova segretaria nazionale del Pd, mentre a tarda notte era ancora in bilico la sfida per la leadership sarda dei dem: Giuseppe Meloni ha più voti, Piero Comandini più delegati. E c’è un caso Quartu per il ritardo nello spoglio. Schlein ha vinto la sfida con Stefano Bonaccini alle primarie che hanno visto la partecipazione di un milione di votanti in tutta Italia: «Ora un cambiamento vero».