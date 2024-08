Schlein scommette sulla Liguria, il M5S conferma il veto a Renzi 

Il centrosinistra sta per chiudere, faticosamente, la partita per la Liguria. Manca ancora l’ufficialità, ma M5S sarebbe a un passo dal dare il via libera definitivo alla candidatura unitaria di Andrea Orlando. Un risultato non da poco per la segretaria Elly Schlein che vorrebbe dare una prima spallata al governo Meloni partendo proprio da qui. Dopo la Liguria, infatti, andranno al voto anche Emilia Romagna e Umbria, tutte regioni considerate contendibili. Ora però serve stringere sul candidato e i nodi da sciogliere non mancano, in primis la convivenza, che per ora sembra impossibile, di Giuseppe Conte e Matteo Renzi. Si fa attendere anche il via libera a Orlando di Carlo Calenda: in una riunione tra i dem e i calendiani locali, questi ultimi hanno «ribadito per l’ennesima volta che non intendiamo parlare di nomi prima di aver chiarito cosa la coalizione di centrosinistra propone per la Liguria. Non possiamo far parte di coalizioni del no allo sviluppo, tenute insieme solo da manifestazioni giustizialiste», la sferzata.

M5S resta granitico sul no a Italia viva. Lo esplicita senza mezzi termini il candidato governatore pentastellato Luca Pirondini: «Su Orlando qualche passo in avanti si è fatto, ma noi non faremo alleanze con Renzi e il Pd ne è consapevole». Per i pentastellati, insomma, il simbolo di Iv non deve comparire nella competizione accanto al loro. Come uscirne? Salvo scossoni, se la candidatura di Orlando va in porto, un’exit strategy potrebbe essere il possibile inserimento di alcuni candidati di Italia viva in liste civiche, suggerisce chi è vicino al dossier. Il tempo stringe, come ha evidenziato a più riprese il candidato in pectore, e più di un dem inizia a temere che eccessivi ritardi possano giovare alla coalizione avversaria.

