Schlein punta al campo largo e chiama le civiche 

«Lavoriamo insieme»: il campo largo sarà da costruire, ma intanto in vista dei ballottaggi comunali la segretaria del Pd Elly Schlein fa appello alle altre forze di opposizione, M5S, Azione e Italia Viva. Ma nomina più di una volta anche il variegato mondo delle liste civiche, che possono fare la differenza. Youtrend stima che al primo turno, nei comuni sopra i 15 mila abitanti, il Pd abbia preso nel complesso il 13,2%, il M5S il 2,6% e il Terzo polo il 2,1%. In molti di quei centri i candidati civici - pur non arrivando al ballottaggio - hanno portato a casa risultati di tutto rispetto, talvolta a doppia cifra.

Fra le città al voto il 28 e 29 maggio c’è Ancona, storica roccaforte rossa insidiata dal centrodestra, che vede alleati centrosinistra e terzo polo. Mentre a Brindisi e a Pisa il Pd sta con il M5S. A Siena invece il centrosinistra è solo, per adesso. In vista del secondo turno sarà quindi significativa la mappa delle indicazioni di voto e degli apparentamenti. Ma se M5S e Terzo polo vanno coi piedi di piombo, anche i civici sono sul chi va là. In particolare a Siena fa gola il 22,6% di Fabio Pacciani, sostenuto da una serie di liste civiche. I rappresentanti di civiche e centrosinistra si sono incontrati nelle scorse ore. per ora si sa solo che c’è stato un «dialogo costruttivo».

