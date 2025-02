Schlein punge la destra (e Prodi) 

È un governo debole nonostante le apparenze, quello che descrive Elly Schlein. Un governo che va incontro al «fallimento totale» dei centri in Albania e va avanti cercando nemici quotidiani, come i magistrati e i migranti, «per scaricare le sue frustrazioni». La diagnosi arriva nel primo incontro che il Pd ha organizzato con il Terzo settore, a cui la segretaria Dem si rivolge per tessere un’alleanza «nella società e non nei Palazzi» e «costruire l’alternativa alla destra», scenario su cui impegnerà il partito per tutto il 2025. Per la prima tappa del “viaggio nel terzo settore” Schlein ha scelto Monterotondo, uno dei centri alle porte di Roma cresciuti negli ultimi anni per i costi delle case nella Capitale. Qui hanno portato le loro esperienze associazioni e coop impegnate nel sociale, soprattutto con le categorie fragili, dagli anziani ai disabili fisici e psichici, ai migranti. Una risposta indiretta a chi rimprovera alla segretaria di non aver costruito un’alleanza di tutto il centrosinistra (nei «Palazzi», appunto) e di non avere «una visione» complessiva, come ha fatto neanche troppo allusivamente Prodi il 18 gennaio all’appuntamento con i cattolici a Milano.

Schlein risponde rivendicando di avere una visione «bella forte: è quella che tiene inscindibilmente insieme la giustizia sociale, la giustizia climatica, il lavoro dignitoso, l’innovazione, i diritti delle persone. Magari a qualcuno non piace, ma ce l’abbiamo. Magari non è quello che si aspettavano dal Pd di prima, ma oggi il Pd si è autodeterminato in questa direzione». La segretaria trova una platea sensibile alle sue critiche «al cattivismo e al cinismo» del governo, che si sceglie come nemici «i magistrati, che fanno semplicemente il loro lavoro, magari facendo una comunicazione prescritta dalla legge (come Lo Voi-ndr); gli attivisti del clima; i migranti; la comunità Lgbtq; e ancora i sindacati, il diritto di sciopero; l’Europa e naturalmente anche le opposizioni». Per questo nel 2025 impegnerà il Pd sulla «costruzione del progetto alternativo per il Paese» su cinque grandi priorità: sanità, scuola, ricerca e innovazione, lavoro e politiche industriali. Quindi l’appello al terzo settore: «Io do piena disponibilità. Noi oggi questo passo lo facciamo, vi chiedo con umiltà di farne uno voi verso di noi».

