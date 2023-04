Schlein presenta la squadra: «Saremo un problema per Meloni» 

«Siamo andati un po’ lunghi» sui tempi, ha ammesso Elly Schlein, ma alla fine la segreteria del Pd è arrivata: 21 componenti, 11 uomini e 10 donne, età media 50 anni. Della squadra fanno parte esponenti delle varie anime del partito, anche se non proprio di tutte. «Non si è voluta riconoscere la ricchezza delle differenze espresse dagli iscritti», ha accusato Gianni Cuperlo, che ha corso per la segreteria ottenendo l’8% al voto nei circoli, ma che non ha suoi sostenitori in squadra. «È una segreteria di grande qualità, molto solida e preparata - ha spiegato Schlein in una diretta Instagram - specie se confrontata con chi oggi è al governo. Continueremo a voler essere un problema per Giorgia Meloni».

Fra i 21 ci sono molti volti nuovi, c’è qualche conferma e qualche politico in arrivo da altri lidi, come Igor Taruffi: un passato recente in Sinistra Italiana, assessore regionale in Emilia Romagna. A lui Schlein ha affidato l’Organizzazione del partito. Coordinatrice della segreteria è la consigliera regionale del Lazio Marta Bonafoni. Un altro fidatissimo, Gaspare Righi, che da tempo è braccio destro di Schlein, è il nuovo capo della segreteria. Per il portavoce della segretaria, Flavio Alivernini, l’incarico di responsabile della comunicazione. La composizione della squadra è stata piuttosto lunga e complicata.

Per portare un po’ di calma, Stefano Bonaccini, che guida la minoranza del partito, ha riunito i suoi via zoom: una parte non condivide il modo con cui Schlein ha impostato le trattative ed è scettica sulla scelta del presidente di far entrare i suoi in segreteria. Alla fine, Bonaccini ha comunque ottenuto il mandato a chiudere l’accordo. Dei suoi sostenitori sono entrati il senatore Alessandro Alfieri (Riforme), la ex capogruppo alla Camera Debora Serracchiani (Giustizia), il sottosegretario regionale emiliano e braccio destro del governatore Davide Baruffi (Enti locali), la senatrice Vincenza Rando (contrasto alle mafie), dirigente di Libera. Considerata vicina a Bonaccini anche la deputata Irene Manzi (Scuola), entrata nell’area neoulivista. Oltre a Taruffi, arriva da un’altra forza Annalisa Corrado (conversione ecologica), che nel 2019 è stata candidata alle europee coi Verdi.

RIPRODUZIONE RISERVATA