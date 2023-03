Schlein: Piantedosi deve dimettersi 

Il ministro dell’Interno ha usato «parole indegne» e «inadeguate al suo ruolo» di fronte alla tragedia dei migranti a Cutro. E deve dimettersi. Nel suo primo intervento in Parlamento da segretaria del Pd Elly Schlein chiede il passo indietro di Matteo Piantedosi. Lo fa guardandolo in faccia in commissione, in un’audizione che come già al Senato si trasforma in un botta e risposta con le opposizioni sulle responsabilità del naufragio.

L’imbarazzo di FdI

Intanto Giorgia Meloni continua a chiamare in causa l’Europa, anche nella missiva indirizzata a Consiglio, Commissione e presidenza di turno dell’Ue. Il tema, assicurano da Bruxelles, sarà all’ordine del giorno del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo. E si vedrà se ci saranno quelle «iniziative concrete» che la premier torna a chiedere agli altri Paesi perché l’Italia non può restare «sola in questa battaglia di civiltà». Nella lettera la premier torna a distinguere tra “profughi” e “migranti economici” e chiede una politica comune sui rifugiati. Le partenze, dice Matteo Salvini difendendo a spada tratta il suo ministro, «sono morti annunciate». Anche il resto della maggioranza fa quadrato attorno a Piantedosi. Certo le sue dichiarazioni qualche imbarazzo lo hanno creato. La premier non è mai intervenuta sulle polemiche innescate dalle parole di Piantedosi ma, dice chi le ha parlato, è rimasta colpita dall’uscita del ministro. La sua poltrona non è in discussione ma il suo collega all’Agricoltura Francesco Lollobrigida alla Camera ammette che «approfondire» è utile a tutti per arrivare alla «verità».

L’opposizione incalza

L’opposizione, Pd in testa, chiede che i chiarimenti arrivino quanto prima. Non basta la promessa di Piantedosi di assumersi tutte le sue «responsabilità» se dovesse emergere una «debolezza del ministero». I dem presenteranno anche un atto di sindacato ispettivo non solo a Piantedosi ma anche allo stesso Salvini - cui fa capo la Guardia costiera - perché vengano in Parlamento a spiegare cosa è andato storto a Crotone.