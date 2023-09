«Battaglie comuni»: questa la parola d’ordine di Elly Schlein nella sua trasferta per abbracciare i militanti del Circolo Pd di Parigi. La segretaria del Pd ha avviato la campagna per le europee: «Ci vedrete sempre molto in giro, a tessere reti con i nostri partner europei e internazionali». Pranzo con la sindaca Anne Hidalgo, con un confronto «sulle buone pratiche amministrative, sulle politiche della mobilità sostenibile, quelle abitative».