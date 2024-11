Schlein: ora un Campo più largo 

Una bacchettata no, ma un avvertimento sì. Al litigioso Campo largo, a chi continua a mettere paletti, Elly Schlein manda un messaggio: quelle in Emilia e Umbria «sono state vittorie collettive e di squadra, ciascuna forza ha dato il proprio contributo». Insomma, al M5S e ad Avs ripetono i loro no all’alleanza con Italia viva, la segretaria del Pd fa sapere che non intende escludere nessuno a priori: continuerà a portare avanti un progetto «testardamente unitario».

Temi che uniscono

Con le altre opposizioni «non partiamo da zero - ha spiegato Schlein - i programmi che abbiamo costruito per le regionali raccontano una visione del Paese». Ci sono dei temi che uniscono, come la sanità, la scuola, il lavoro. Col Parlamento alle prese con la manovra e nel giorno dello sciopero dei medici e degli infermieri, Schlein ha rilanciato la mobilitazione per la difesa della sanità pubblica. «Continueremo ad andare nei luoghi di cura - ha spiegato - a incontrare gli operatori che sono in difficoltà».

Ricetta napoletana

Intanto Schlein incassa l’elezione a presidente dell’Anci del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Politicamente è un successo: perché si tratta di un sindaco di centrosinistra, ma soprattutto perché Manfredi era stato eletto alla guida della città con una coalizione che comprendeva anche i renziani, e poi perché nel centrosinistra campano rappresenta il contraltare a Vincenzo De Luca, il governatore dem spina nel fianco della segretaria, anche per via della sua decisione di candidarsi per un terzo mandato nonostante lo stop del Nazareno.

L’interesse di Azione

Schlein intanto continua a puntare al dialogo di M5S e Avs con i centristi. La vocazione maggioritaria è archiviata da tempo. «Il Pd non ha alcuna intenzione di fare da solo - ha spiegato - È interesse del Pd avere attorno interlocutori solidi, lavoriamo per rafforzare la coalizione». E il segretario di Azione Carlo Calenda non chiude: «L’accordo tra le opposizioni non sempre si può fare: noi sosteniamo il nucleare, loro no, noi sosteniamo l’Ucraina, loro forse. Ci sono delle differenze, ma dove ci sono terreni comuni bisogna lavorare a fare delle proposte fattibili e l’abbiamo fatto».

RIPRODUZIONE RISERVATA