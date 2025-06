Schlein-Meloni, attacco frontale «La premier prende in giro gli italiani» La Cei: doveroso andare alle urne 

Il sarcasmo è entrato nella campagna per i cinque referendum di domenica e lunedì su lavoro e cittadinanza. Un promotore, il segretario di Più Europa Riccardo Magi, si è preso una piccola rivincita: «Mi hanno preso in giro quando ho fatto il fantasma del referendum alla Camera: Meloni sarà il fantasma che si aggira per i seggi elettorali». Perché la presidente del Consiglio ha detto che andrà a votare, ma senza ritirare la scheda. Che è un modo per astenersi.

L’attesa

Il dato più significativo della due giorni di seggi aperti sarà l'affluenza. Se non andrà a votare il 50% degli elettori, i referendum non saranno validi. Per questo il centrodestra spinge per l'astensione e il centrosinistra fa soprattutto campagna per il voto. Ecco che sarà la partecipazione a stabilire chi sono i vincitori politici della tornata. Se fosse alta, la premier dovrebbe «riflettere sul fatto che il suo rapporto con il Paese si è rotto - ha detto la segretaria Pd, Elly Schlein -. Ma si vede già anche dalle Amministrative. Abbiamo vinto a Genova, Assisi, Ravenna, mi sembra chiaro che uniti vinciamo e la destra si debba ben preoccupare».

L’appello della Cei

La scelta di Meloni ha introdotto una nuova variante fra le molte già annunciate da politici di destra e di sinistra, con comportamenti che oscillano fra i due estremi: cinque sì e andare al mare. Dall'una e dall'altra parte, gli appelli si fanno sempre più frequenti. In campo anche l'assemblea dei vescovi, che ha espresso una posizione netta: «Non spetta a noi né è opportuno indicare come votare - ha scritto il vicepresidente della Cei, monsignor Francesco Savino, in una lettera dal titolo “Partecipare è custodire la democrazia” -. Ma è nostro dovere morale, come pastori e come cittadini, esortare ciascuno a non sottrarsi all'appuntamento con la propria coscienza e con la comunità. L'astensione può diventare una forma di impotenza deliberata, un silenzio che svuota la democrazia».

Le posizioni

«Questa è un'occasione anche per un'autocritica rispetto agli errori fatti in passato dal centrosinistra, come sulla cittadinanza», ha detto Schlein, biasimando l'inerzia della sinistra sul tema durante i governi di cui il Pd ha fatto parte. La stessa accusa che, per altri versi, il centrodestra rivolge a Schlein: «Se il Pd avesse voluto cambiare il Jobs Act, avrebbe potuto farlo quando era in maggioranza». Le iniziative con più big si moltiplicano. Dopo il palco unitario a Bari, sabato Schlein, Giuseppe Conte e gli Avs Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli sfileranno a Roma alla manifestazione per Gaza. Sarà giornata di silenzio elettorale, ma il corteo potrebbe fare indirettamente da traino all'appuntamento referendario.

«La destra ha paura di perdere e usa tutti gli escamotage per non portare i cittadini e le cittadine ai seggi», ha detto Bonelli. Sullo sfondo, «c'è il fatto che intorno ai cinque quesiti referendari si è voluta fare poca informazione - ha detto Landini - ma la partecipazione sta crescendo». Schlein, approfittando della partecipazione alla trasmissione “Un giorno da Pecora”, l'ha buttata sull'ironia. «A Meloni suonerei un brano di Samuele Bersani, “Lo scrutatore non votante”», ha detto imbracciando una chitarra. La premier «prende in giro gli italiani». La segretaria, in diretta, si è fatta tingere una ciocca rossa. «Un fioretto legato al passato».

