Schlein leader, “prima” alla Camera 

Elly Schlein va avanti con i piedi di piombo. Si prende il tempo per valutare ogni mossa. Deve costruire una squadra e un'agenda, tenere unito un partito che fatica ad assimilare lo scossone. I riformisti, che hanno sostenuto Stefano Bonaccini, non nascondono i timori di accelerazioni improvvise e cambi di rotta, che la squadra di Schlein al momento esclude. A chi pone il tema delle armi all'Ucraina, sono ricordate le posizioni che la segretaria ha ribadito al congresso: da deputata ha votato per gli invii, chiedendo però uno scatto diplomatico all'Ue.

Gli equilibri interni

Il vero nodo, ora, è la gestione degli equilibri interni nella ricostruzione del partito. Tra i punti da chiarire, il primo riguarda i ruoli di Bonaccini e di chi l’ha sostenuto. «Ci confronteremo, nei prossimi giorni, se vorrà esserci un confronto. Da parte mia tutto l'impegno a garantire unità al Pd», ha detto il presidente dell'Emilia Romagna. C'è uno sforzo unitario che si è manifestato plasticamente all'ingresso alla Camera da neo segretaria: prima di sedersi, Schlein salutato tutti i deputati dem. Poi ha ricevuto l'omaggio di alcuni esponenti Cinquestelle, dei Verdi-Si e anche di qualche parlamentare del centrodestra. All'uscita, in Transatlantico, c'è chi le ha chiesto un selfie.

I cambiamenti in arrivo

Com’era successo con Enrico Letta, anche con l'arrivo di Schlein è atteso un cambio alla guida dei gruppi parlamentari Pd. Simona Malpezzi e Debora Serracchiani annunciano che metteranno le deleghe alla segretaria. Si fanno i nomi di Francesco Boccia al Senato e di Chiara Gribaudo o di Chiara Braga alla Camera. Ma i capigruppo sono votati dai parlamentari e, per adesso, sia a Palazzo Madama sia a Montecitorio quelli "targati" Schlein sono in minoranza. Chi frequenta le stanze dei partiti, però, sa bene che gli equilibri sono destinati a cambiare velocemente e che il voto arriverà al termine di un paziente lavoro di composizione.

La segreteria

I "bonacciniani" aspettano soprattutto la segreteria per pesare la volontà unitaria di Schlein. Per i ruoli chiave c i sono i suoi fedeli: i deputati Marco Furfaro, Marco Sarracino e Alessandro Zan e l'ex sindaca di Crema, Stefania Bonaldi. Alcune caselle potrebbero andare a chi ha affiancato il presidente dell'Emilia Romagna al congresso: il senatore Alessandro Alfieri, il sindaco di Firenze Dario Nardella o il deputato Pd Andrea Rossi, che polemizza con Mattia Santori. «Per un Fioroni che se ne va - ha detto la sardina, commentando l'addio al Pd dell'ex ministro che fu tra i fondatori del Partito democratico - penso che avremo cento nuovi entranti». Dura la replica di Rossi: «Non condivido la scelta di abbandonare il Pd, ma non penso sia giusto ridicolizzare chi decide di lasciare». Il Pd di Schlein comincia a mostrare i primi tratti del cambio di passo. Rendere legale la cannabis? «Si, non c'è dubbio», ha risposto Chiara Gribaudo rispolverando una delle proposte lanciate da Elly Schlein al congresso. Bonaccini rispose con freddezza.

