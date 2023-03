Schlein lavora alle alleanze, l’endorsement di Grillo 

Elly Schlein incassa il gradimento di Beppe Grillo, ma il puzzle delle alleanze è tutto tranne che composto. Come l’assetto interno del partito. Un altro giorno è passato e ancora non c’è stato l’incontro decisivo con Stefano Bonaccini, mentre si avvicina la data dell’assemblea, che domenica è chiamata a ratificare l’elezione della segretaria e, soprattutto, a scegliere il presidente. Grillo su Schlein fa un’apertura di credito aromatizzata al sarcasmo: «Va benissimo! Dovranno dire tutte le nostre idee per andare avanti. Tutte le nostre idee devono andare avanti con altri nomi. Fanno così». Fra il Pd e il Movimento ci sono battaglie comuni che possono essere combattute insieme, anche in Parlamento, dal salario minimo alla difesa del reddito di cittadinanza. «Voglio sperare che il governo non abbia in testa di portare a Cutro la riforma del reddito di cittadinanza - ha detto Schlein riferendosi al consiglio dei ministri di giovedì - ignorando che è una delle province con le maggiori criticità in tema di qualità della vita. Sarebbe una ulteriore sberla alle fasce più povere. Non sarebbe tollerabile».

Per filare, il rapporto fra le due forze avrà bisogno di rodaggio e di un lavoro di lima. I sondaggi, per esempio, lasciano intravedere un testa a testa che difficilmente gioverà al clima di collaborazione. Secondo le intenzioni di voto rilevate il 6 marzo dal Radar Swg, in una settimana il Pd ha guadagna 2,6 punti percentuali, tornando al 19%, mentre il M5S è al 15,7%, con un calo di 1,3 punti. Anche con il Terzo Polo gli equilibri sono tutti da costruire. «Una cosa è dire che sei d’accordo sul salario minimo o sulla sanità - ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda - Su quei temi puoi e devi lavorare insieme, come lavoriamo col governo sulla politica estera. Una cosa è questo, una cosa è un’alleanza. Noi abbiamo un’idea molto diversa da Schlein su cosa sia utile al Paese. Bene su singole tematiche, ma rimane una distanza, abbiamo un’idea molto distante». Per esempio, sull’ambiente «quello di Schlein è un modo un po’ massimalista e ideologico», ha detto Calenda.

