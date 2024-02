Schlein lancia Todde: «La destra ha fallito, noi l’unica alternativa» 

La risposta del popolo del Campo largo è andata oltre le aspettative. Mille e passa sostenitori hanno gremito il Teatro Massimo di Cagliari, ieri, per accogliere la candidata alla presidenza della Regione Alessandra Todde ed Elly Schlein, tanto che forse neppure quest’ultima pensava di finirla con un’ovazione. La segretaria nazionale del Pd ha parlato senza fronzoli, puntando dritta al cuore del problema, che poi è l’obiettivo: «Dobbiamo battere la destra e abbiamo una candidata che può riuscirci», ha esordito Schlein. «E non dobbiamo mollare proprio adesso: il risultato va portato a casa». Cita Berlinguer, invitando gli indecisi a cercare i voti decisivi «casa per casa, strada per strada». E il nonno, Agostino Viviani, ex parlamentare, morto quindici anni fa proprio il 20 febbraio, per le sue battaglie nel campo dei diritti civili. Appena arrivata nel teatro ascolta la protesta dei filopalestinesi. A chi canta “Palestina libera”, risponde pacata: «Chiediamo il cessate il fuoco da ottobre e abbiamo ottenuto che la Camera votasse la mozione del Pd nel passaggio parlamentare di pochi giorni fa». In sala, anche il leader nazionale della Federtennis Angelo Binaghi e quello della Confcommercio Sud Sardegna Alberto Bertolotti.

La serata

E Todde? È sul pezzo. E fa capire subito che ora crede ancora di più nella vittoria. Forse sa che su impulso di giganti della politica sarda come Emilio Lussu e Renzo Laconi nel 1950, proprio la sala del “Massimo” ospitò il Congresso del Popolo sardo, da cui nacque l’esigenza di un rilancio sociale ed economico dell’Isola. Il bersaglio grosso è lì, che attende di essere conquistato al gong dell’ultimo voto. Lo sa Alessandra, lo sa pure Elly: «Non ho mai fatto appelli per il voto utile, posso dire che c'è in campo una coalizione, la nostra, che secondo quello che si dice può realmente battere queste destre», ha ripreso la segretaria Dem, senza disdegnare una stoccata contro Renato Soru: «Lì, da quella parte, non vedo una coalizione ma una scelta personale». E poi: «Con rispetto, credo che da tutti i sondaggi emerga che quella di Soru è una terza candidatura, che rischia di essere un favore alla destra. Si doveva provare a costruire qualcosa insieme. Ma andiamo avanti: tutto quello che è accaduto in questi giorni, che tanto fa paura ai nostri competitor, dimostra che l’unica candidata a poter diventare presidente è Alessandra Todde. L’unica scelta non imposta. Ci sono tante buone ragioni per credere nell’affermazione una donna competente e innamorata di questa terra come lei, che ha dimostrato, in ogni incarico che ha ricoperto, di saper portare il risultato a casa: di questo oggi la Sardegna ha bisogno».

L’attacco alle destre

È a questo punto che entra in tackle sul centrodestra: «Alessandra crede nel cambiamento per questa terra, perché la Sardegna lo merita, perché si è governato talmente male in questi cinque anni disastrosi di Solinas che serve subito un’inversione di tendenza». La coesione è la regola numero uno da perseguire verso il successo. Rievocata pure da Todde, che ha derubricato come «un affare per trogloditi» la vicenda del sessismo: «La verità è che adesso hanno paura, sentono che ci siamo, che ci crediamo davvero», argomenta, rifacendosi alle parole dell’inno sardo quando il moderatore dell’incontro, Luca Telese, le chiede come giudichi l’arrivo, oggi nell’Isola, di Giorgia Meloni: «Per quanto ci riguarda, noi andiamo per la nostra strada. Più che le destre, il nostro avversario è l’astensionismo. Ma a furia di disastri, a furia di chiamare a Oristano Vannacci per la Sartiglia e a rinunciare alle regate internazionali, i sardi si arrabbiano. Continueranno a non essere rivoluzionari, ma saranno sempre fedeli all’inno “Procurad’e Moderare”. Consiglio alla premier di fare la sua passeggiata e di tornare a casa». Rincara la dose il segretario del Pd sardo Piero Comandini: «Dentro Truzzu ci sono Solinas e tutti i suoi assessori, causa dei mali della Sardegna».

L’alternativa

Chi è, allora, l’alternativa? «Una settimana fa ho incontrato Alessandra a Cabras e ad Alghero», risponde la Schlein. «Noto che il clima è completamente cambiato. In realtà qualche cambiamento l’ha fatto anche il centrodestra, mettendo Truzzu al posto di Solinas: ma sono sempre loro, gli stessi partiti». Che cosa farà il centrosinistra? «Dobbiamo difendere la sanità pubblica dai tagli e portare servizi nelle periferie. Bisogna creare lavoro vero. E accendere la luce sui bandi europei, mettere al tavolo tutte le forze vive della società per trovare soluzioni. E poi i trasporti: sono riusciti a peggiorare la continuità in questi cinque anni». Lo sforzo decisivo è in questi giorni. «Alessandra ha girato tutto il territorio, ascoltando le persone. Cosa che la destra, con arroganza, non fa. Abbiamo fatto fin qui una campagna splendida, ma manca un metro. Dopo cinque anni di Solinas vediamo tanta paura di futuro soprattutto nei giovani. Purtroppo non è cambiato nulla, la Sardegna non incide né in Italia né in Europa». Molte proposte nazionali possono valere anche per l’Isola: «Non c’è un grande piano casa dai tempi di Fanfani. Con l’aumento dei tassi c’è gente che, con 900 euro di stipendio, deve pagare 850 euro di affitto. La destra crede che la povertà sia un problema individuale: no, è un’emergenza sociale. Sono aumentate le disuguaglianze. Proponiamo che dal livello nazionale debba arrivare il fondo per l’affitto, che la destra ha cancellato. Serve un piano per la costruzione di nuove case popolari. Auspico anche la riforma del sistema degli affitti brevi». Quindi, su Ilaria Salis: «Deve essere riportata in Italia, chi governa ha qualche imbarazzo per via dell’amicizia con Orban». E poi sul welfare: «I tagli penalizzano le donne. Lo abbiamo visto nelle misure del Governo: vergogna! Alessandra Todde in Sardegna è un baluardo contro tutto questo. In lei vedo dei valori che stonano in una terra libera e autonoma governata da politici che non sanno dirsi antifascisti».

Ciao Michela

Elly Schlein chiude tra le lacrime ricordando Michela Murgia: «Una persona che ha sempre costruito comunità, che mi ha insegnato che cosa sia l’amicizia nell’amore. Un sardo che si tatua sul braccio il nome Trux dovrebbe avere più rispetto di una grande donna antifascista». Bandiere Dem al vento, il Massimo è una bolgia. Si sente una voce: «Domenica e lunedì faremo casino». Un grido di battaglia?

