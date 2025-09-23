VaiOnline
Regionali.
24 settembre 2025 alle 00:43

Schlein: l’alternativa c’è, il perno è il Pd 

Elly Schlein riunisce la direzione del Pd, indica le alleanze strette dal Pd con M5S e Avs per le sette elezioni regionali e annuncia: «L’alternativa è già concreta e realtà». È una risposta a Paolo Gentiloni, esponente di peso del Pd moderato e da sempre poco indulgente verso la segretaria che nei giorni scorsi aveva messo in discussione proprio la credibilità - almeno attuale - della coalizione alternativa al centrodestra. Al messaggio interno, Schlein fa seguire quello agli alleati: «Il perno è il Pd». Cioè un’indicazione su quale leader di partito avrà la precedenza nella sfida a Giorgia Meloni per la premiership nel 2027. Come da previsioni, la riunione non si è trasformata nella messa in scena dei malumori - nessuna diserzione in blocco per polemica - sia di quelli verso Schlein sia di quelli verso Stefano Bonaccini, leader della minoranza interna, Energia popolare, contestato da parte dei suoi perché ritenuto troppo schiacciato sulle posizioni della segretaria. «Dopo le Regionali dovremmo discutere del partito, è vero - ha detto Bonaccini - Però guardate, guai se il Pd si divide». E poi: «Quella che ho sentito in questi giorni è una discussione surreale, se siamo troppo o poco riformisti. Ci sono due riformismi, uno da salotto e uno da popolo. Ecco, io spero di appartenere al secondo».

