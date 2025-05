Schlein insiste e invoca l’unità Conte: progetti seri e condivisi 

Elly Schlein non arretra di un millimetro nell’invocare l’unità del centrosinistra. «Sono unitaria perché lo chiede la nostra gente su un programma condiviso». E la prova sarebbero i risultati positivi, resi possibili dall’unità delle opposizioni alle elezioni di Genova e Ravenna. Uno spirito che dovrà essere confermato, è l’auspicio della segretaria dem, anche nei prossimi ballottaggi delle amministrative. Parole rivolte a tutto il campo largo, il più largo possibile, ma con una attenzione alle mosse dei 5 Stelle di Giuseppe Conte, che interviene esprimendo un parere positivo anche se condizionato dalla necessità di un programma comune serio e condiviso in tutti i suoi aspetti. L’ex premier pentastellato parte da un sondaggio Ipsos pubblicato dal Corriere della Sera: «Un sondaggio che testimonia la nostra crescita continua e costante, siamo lì lì per superare il 15%. Oggi, insieme a Pd e Avs, siamo quasi al pari del centrodestra. Se continuiamo a occuparci dei problemi reali delle persone possiamo davvero mettere la freccia rispetto al centrodestra, purché ci sia chiarezza dei programmi, coesione e credibilità dei progetti comuni». Parole che sicuramente Elly Schlein ha accolto con la massima attenzione, in vista delle prossime sfide elettorali e della piazza del 7 giugno su Gaza.

