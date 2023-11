Schlein incoraggia il Pd «Vinceremo con Todde» 

«Siamo alla Festa dell’Unità, e uniti possiamo sconfiggere queste destre che stanno distruggendo il Paese. Possiamo ridare un futuro alle cittadine e ai cittadini di questa regione, cinque anni di governo Solinas hanno fatto tornare indietro la Sardegna, noi vogliamo restituire a tutti il diritto alla sanità pubblica e universale, all’istruzione, alla continuità territoriale, al lavoro dignitoso».

Sul palco

La segretaria del Pd Elly Schlein è arrivata a Cagliari ieri sera per salutare le oltre 800 persone riunite alla Fiera ad ascoltarla, parlamentari, amministratori locali, militanti e tanta gente che in questo momento si sente un po’ disorientata e ha bisogno di ritrovare un motivo valido per andare a votare centrosinistra. Insomma, il “nemico” da combattere non è soltanto il centrodestra, «il nostro primo avversario alle prossime elezioni» – dice – «sarà l’astensionismo, soprattutto fra chi ha i redditi più bassi, le persone che hanno smesso di credere che andare alle urne faccia la differenza. Ebbene, la politica non è tutta uguale, perché c’è qualcuno, come noi, che la fa ancora non per costruire un recinto di potere da preservare, ma per ridistribuire quel potere e fare la differenza, migliorare la vita delle comunità».

La coalizione

È la benedizione per Alessandra Todde, esponente dei Cinquestelle, la candidata presidente del Campo Largo, «una donna che ho la fortuna di conoscere da qualche anno», sottolinea Schlein, «e dico fortuna per la sua qualità, umana e politica, e la sua competenza. Una donna in grado di cambiare le cose, una figura che più di altre può riuscire ad aggregare una coalizione alternativa che possa vincere le elezioni e strappare la Sardegna alla morsa di queste destre».

È l’avvio ufficiale della campagna elettorale che, fa sapere l’aspirante governatrice, avrà come prima tappa Nuoro, «la mia città». Si comincia, finalmente, a parlare di programma e di «temi concreti che ci uniscono», ma la coalizione – oggi con dodici sigle (oltre al Pd e M5S, ci sono Sinistra Futura, Demos, Alleanza Rosso-Verde, Orizzonte comune, Socialisti, A Innantis, La Base, Sardegna in comune, Fortza Paris, Sardegna 2050) – non è ancora completa. Il messaggio lo (ri)lancia prima il segretario regionale Piero Comandini – «Questo è un campo aperto, il terreno dell’unità è molto fertile. Non ci devono essere divisioni e non voglio essere ricordato per essere portatore di una sconfitta» – poi Elly Schlein: «Non abbiamo fatto né accordi romani, né imposizioni dall’alto», spiega, «non l’abbiamo fatto in nessuna parte d’Italia, tanto meno qui, perché abbiamo estremo rispetto dell’autonomia del partito regionale. Non perdiamo l’occasione di riuscire a vincere contro le destre e i danni che hanno fatto in questi anni. Il Partito democratico lavora per la massima unità possibile. Facciamo ogni sforzo per non perdere per strada nessuno, lo dico ai nostri e lo dico ai compagni come Renato Soru e Massimo Zedda: le ragioni dell’ascolto reciproco e del dialogo non sono mai mal spese. Incontratevi, parlatevi – prosegue guardando negli occhi il pubblico delle prime file, i vertici del Pd sardo – impegnatevi per costruire quell’unità e riscattare il futuro di questa terra. Perché tante sono le ragioni per cui dobbiamo stare insieme».

I temi

Ragioni che riguardano sia la realtà dell’Isola che quella dell’intero Paese, e nel suo discorso interrotto da molti applausi Schlein è bravissima a toccarle tutte e a sintonizzarle, perché la Sardegna ha le sue specificità, ma non è una realtà distante dall’Italia. Guarda le centinaia di facce a Cagliari e ricorda «l’orgoglio ritrovato l’altro giorno a piazza del Popolo a Roma»; parla della mobilitazione andata avanti tutta l’estate, qui e nelle altre regioni, con l’ascolto dei cittadini nelle strade, nelle fabbriche, nelle università; evidenzia il dolore di chi «malata oncologica e cardiologica, deve aspettare tre anni per una visita medica», ben sapendo che il dramma è lo stesso da Sud a Nord; poi c’è la scuola pubblica, che non possiamo perdere soprattutto nei piccoli centri, e gli asili nido che mancano, con le donne costrette a stare a casa; ancora, «lavoro, lavoro, lavoro»; infine la bocciatura della Manovra nazionale – «che ha più tasse e ingiustizie per tutti, come il taglio delle pensioni per 700mila dipendenti pubblici e l’inasprimento di Opzione donna». Inoltre, «è assurdo che vogliano spendere 12 miliardi di euro su un progetto anacronistico come il Ponte sullo Stretto di Messina mentre il governo di Solinas non è riuscito a fare niente sulla continuità territoriale e i sardi non hanno voli per spostarsi».

Infine, Elly Schlein guarda Todde – entrambe hanno parlato di femminicidi e della necessità di una legge sull’educazione all’affettività nelle scuole – e dice: «Cara Alessandra, sappiamo che è il nostro tempo, e spieghiamo che c’è una bella differenza tra le leadership femminili e le leadership femministe. Non ce ne facciamo niente di una premier donna che non fa niente per le altre donne di questo Paese. Forza, e in bocca al lupo».

