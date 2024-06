Schlein in piazza nel nome di Satnam Singh: «Abolire la Bossi-Fini» 

Il sole picchia duro ma la piazza è piena a Latina. Alla manifestazione contro il caporalato organizzata dalla Cgil dopo la morte del bracciante Satnam Sigh ha aderito tutto il centrosinistra. Sventolano le bandiere rosse mentre da Solferino Sergio Mattarella condanna i «comportamenti come quello registrato tre giorni addietro, quando un giovane lavoratore immigrato, Satnam Singh, è morto, vedendosi rifiutare soccorso e assistenza. E ieri si è saputo che Renzo Lovato padre di Antonello Lovato – che ha abbandonato il bracciante indiano davanti a casa dopo aver perso il braccio destro in un incidente sul lavoro nella sua azienda agricola – è indagato da cinque anni per reati di caporalato.

L'uomo, che dopo l'incidente aveva accusato Singh di aver «commesso una leggerezza che ha fatto male a tutti», è sospettato dalla procura di Latina di avere sottoposto «i lavoratori, almeno sei, a condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno» corrispondendo loro una retribuzione inferiore a quella stabilita dal contratto nazionale. Inoltre, avrebbe violato la «normativa sull'orario di lavoro, sulla sicurezza e sull'igiene dei luoghi di lavoro» e avrebbe sottoposto i lavoratori «a condizioni di lavoro e a situazioni alloggiative degradanti». I fatti contestati si riferiscono ad un arco temporale che va dal novembre 2019 al maggio 2020.

A Latina, a fine manifestazione, Schlein annuncia: «Nei prossimi giorni presenteremo la nostra proposta per abolire la Bossi-Fini e riscriverla integralmente, perché è una legge che provoca irregolarità».

