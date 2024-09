Schlein in Liguria: «Costruiamo un’alternativa» 

Genova. «Oggi a Genova ha piovuto e ci siamo chiesti se fosse il caso di spostarci al chiuso. Ma abbiamo detto "proviamo”, perché noi vogliamo stare in mezzo alla gente non al chiuso negli alberghi con i soliti giri, è in piazza che vogliamo stare per vincere in Liguria e costruire un'alternativa per una Regione che se la merita tanto».

La segretaria nazionale del Pd Elly Schlein con un comizio nel cuore dei vicoli di Genova, in una piazza intitolata al prete di strada don Andrea Gallo, ha lanciato così ieri sera la campagna elettorale per riconquistare la Liguria dopo nove anni d’egemonia del centrodestra. A sostegno della candidatura dell'ex ministro e deputato Andrea Orlando, la leader dem fa le prove del Campo largo, anzi larghissimo, dal M5S a Italia Viva, sul cui simbolo però i pentastellati pongono un veto, lasciando aperta la porta solo per alcuni candidati in una delle liste centriste in corsa.

In contemporanea con l'apertura della campagna elettorale del candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Liguria Marco Bucci, che sceglie un hotel cittadino anziché una piazza per lanciarla, Schlein incontra così i sostenitori del centrosinistra all'aperto.

